"Orang-orang tidak adil padanya": Mantan bintang DFB membela Leroy Sane yang sedang dikritik

Gündogan dan Sane pernah bermain bersama di Manchester City selama empat tahun antara 2016 dan 2020; sejak musim panas lalu, mereka membela Galatasaray Istanbul. “Jadi, saya bisa mengatakan bahwa saya benar-benar mengenalnya dengan baik,” kata Gündogan: “Dan karena itu, saya merasa tergerak ketika melihat betapa seringnya dia dipandang secara kritis di Jerman.”

Sane—meski terkadang memberikan kesan sebaliknya—adalah sosok yang pemalu, yang lebih terpengaruh oleh kritik publik daripada yang dibayangkan orang: “Dia adalah pemain yang membutuhkan ruang untuk melakukan kesalahan. Hanya dengan begitu dia bisa benar-benar berkembang. Namun, jika dia terus-menerus khawatir bahwa kesalahan pertama akan langsung memicu kritik, bagaimana Leroy bisa tampil konsisten? Kita semua harus berbuat lebih banyak untuk mendukungnya.”

Sane sering kali “merasa bahwa orang-orang hanya menunggu dia melakukan kesalahan. Saya melihat bahwa secara mental dia tidak selalu sebebas yang dia butuhkan untuk permainan asosiatifnya. Jika dia tidak begitu mengenal orang-orang di sekitarnya, dia menjadi sangat berhati-hati,” lanjut Gündogan.