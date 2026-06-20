"Saya rasa orang-orang tidak memahami Leroy. Dan saya rasa mereka tidak adil kepadanya," tulis pria berusia 35 tahun itu dalam kolomnya tentang Piala Dunia untuk majalah Spiegel.
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"Orang-orang tidak adil padanya": Mantan bintang DFB membela Leroy Sane yang sedang dikritik
Gündogan dan Sane pernah bermain bersama di Manchester City selama empat tahun antara 2016 dan 2020; sejak musim panas lalu, mereka membela Galatasaray Istanbul. “Jadi, saya bisa mengatakan bahwa saya benar-benar mengenalnya dengan baik,” kata Gündogan: “Dan karena itu, saya merasa tergerak ketika melihat betapa seringnya dia dipandang secara kritis di Jerman.”
Sane—meski terkadang memberikan kesan sebaliknya—adalah sosok yang pemalu, yang lebih terpengaruh oleh kritik publik daripada yang dibayangkan orang: “Dia adalah pemain yang membutuhkan ruang untuk melakukan kesalahan. Hanya dengan begitu dia bisa benar-benar berkembang. Namun, jika dia terus-menerus khawatir bahwa kesalahan pertama akan langsung memicu kritik, bagaimana Leroy bisa tampil konsisten? Kita semua harus berbuat lebih banyak untuk mendukungnya.”
Sane sering kali “merasa bahwa orang-orang hanya menunggu dia melakukan kesalahan. Saya melihat bahwa secara mental dia tidak selalu sebebas yang dia butuhkan untuk permainan asosiatifnya. Jika dia tidak begitu mengenal orang-orang di sekitarnya, dia menjadi sangat berhati-hati,” lanjut Gündogan.
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Gündogan membela Sane: "Itulah yang benar-benar diperhatikan oleh rekan-rekan setimnya"
Secara keseluruhan, mantan pemain tim nasional itu menilai kritik terhadap pemain berusia 30 tahun itu berlebihan. Meskipun Sane tidak menampilkan aksi-aksi ofensif yang menonjol dalam pertandingan pembuka melawan Curacao (7:1), ia tetap mengutamakan kepentingan tim: "Cara Leroy berlari mundur sejauh 60 meter untuk membantu Joshua Kimmich di lini pertahanan, itulah yang benar-benar diperhatikan oleh rekan-rekan setimnya."
Pada pertandingan grup pertama, Sane diturunkan sebagai starter oleh pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann, namun meskipun timnya mencetak tujuh gol, ia tidak berhasil menyumbang satu gol pun. Akibatnya, muncul kritik dari publik serta desakan agar pemain berusia 30 tahun itu diganti dari starting eleven untuk pertandingan kedua melawan Pantai Gading.
Apakah pemain serang ini akan kembali masuk dalam susunan pemain inti pada Sabtu malam (pukul 22.00) masih harus dilihat. Sebagai kandidat pengganti yang potensial, Deniz Undav dari Stuttgart menonjol, yang setelah masuk sebagai pemain pengganti melawan Curacao berhasil mencetak satu gol dan memberikan dua assist.