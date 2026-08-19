Lois Openda, yang mencetak gol tadi malam bersama Lyon pada leg pertama babak kualifikasi Liga Champions, yang berakhir imbang 1-1 di markas Fenerbahce, telah meninggalkan Juventus pada 28 Juli lalu. Berikut pernyataan klub Juventus yang meresmikan pinjaman murni ke OL, tanpa opsi pembelian permanen:
"Juventus Football Club S.p.A. mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan Olympique Lyonnais untuk transfer sementara hingga 30 Juni 2027 atas hak atas penampilan olahraga pemain Lois Openda, dengan nilai kompensasi sebesar €3,5 juta".