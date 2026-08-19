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Fenerbahce v OL Lyonnes - UEFA Champions League 2026/27 Play-Offs First LegGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Openda langsung bikin gol: syarat peminjamannya dari Juventus ke Lyon

Juventus
Transfers
Lyon
I. Openda

Pemain Belgia itu mencetak gol untuk tim barunya di babak kualifikasi Liga Champions

Lois Openda, yang mencetak gol tadi malam bersama Lyon pada leg pertama babak kualifikasi Liga Champions, yang berakhir imbang 1-1 di markas Fenerbahce, telah meninggalkan Juventus pada 28 Juli lalu. Berikut pernyataan klub Juventus yang meresmikan pinjaman murni ke OL, tanpa opsi pembelian permanen:


"Juventus Football Club S.p.A. mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan Olympique Lyonnais untuk transfer sementara hingga 30 Juni 2027 atas hak atas penampilan olahraga pemain Lois Openda, dengan nilai kompensasi sebesar €3,5 juta".

  • Berikut ini pernyataan resmi yang digunakan Juventus, pada 1 September 2025, untuk mengumumkan perekrutan Openda dari Leipzig: "Juventus Football Club S.p.A. mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan klub RB Leipzig untuk akuisisi, dengan status sementara hingga 30 Juni 2026, hak atas jasa olahraga pemain Ikoma-Loïs Openda, dengan nilai kompensasi sebesar €3,3 juta. Selain itu juga предусмотрены bonus dengan jumlah tidak melebihi €0,8 juta, setelah tercapainya target-target olahraga tertentu.


    Kesepakatan itu juga mencakup kewajiban bagi Juventus untuk mengakuisisi secara permanen hak atas jasa olahraga sang pemain apabila kondisi-kondisi tertentu terpenuhi selama musim olahraga 2025/2026. Nilai yang disepakati untuk kemungkinan akuisisi permanen tersebut adalah €40,6 juta, dibayarkan dalam empat tahun buku, ditambah biaya tambahan sebesar €1,7 juta".


    Setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi, pada akhir musim 2025-26, Juventus kemudian membeli Openda secara permanen.




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