Berikut ini pernyataan resmi yang digunakan Juventus, pada 1 September 2025, untuk mengumumkan perekrutan Openda dari Leipzig: "Juventus Football Club S.p.A. mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan klub RB Leipzig untuk akuisisi, dengan status sementara hingga 30 Juni 2026, hak atas jasa olahraga pemain Ikoma-Loïs Openda, dengan nilai kompensasi sebesar €3,3 juta. Selain itu juga предусмотрены bonus dengan jumlah tidak melebihi €0,8 juta, setelah tercapainya target-target olahraga tertentu.





Kesepakatan itu juga mencakup kewajiban bagi Juventus untuk mengakuisisi secara permanen hak atas jasa olahraga sang pemain apabila kondisi-kondisi tertentu terpenuhi selama musim olahraga 2025/2026. Nilai yang disepakati untuk kemungkinan akuisisi permanen tersebut adalah €40,6 juta, dibayarkan dalam empat tahun buku, ditambah biaya tambahan sebesar €1,7 juta".





Setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi, pada akhir musim 2025-26, Juventus kemudian membeli Openda secara permanen.











