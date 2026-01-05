'Mustahil Terjadi?!' - Ole Gunnar Solskjaer Tertarik Kembali Latih Man Utd Usai Ruben Amorim Dipecat

Masa jabatan Solskjaer berakhir dengan catatan pahit, dipecat sehari setelah kekalahan telak dari Watford yang memperparah awal buruk musim 2021/22. Namun, pria Norwegia itu masih menyimpan Manchester United di hatinya, hampir 30 tahun setelah pertama kali bergabung sebagai pemain pada musim panas 1996.

Fabrizio Romano melaporkan melalui kanal YouTube-nya bahwa Solskjaer akan "lebih dari sekadar terbuka" untuk kembali ke Old Trafford sekali lagi sebagai manajer dalam kapasitas caretaker (sementara).

Saat ini diperkirakan belum ada kontak dari United, tetapi diyakini itulah posisi Solskjaer jika kemungkinan tersebut — betapapun kecilnya — muncul. Ironisnya, masuk sebagai pelatih sementara adalah persis bagaimana periode pertamanya (yang akhirnya berlangsung hampir tiga tahun) terjadi, ketika hierarki United sebelumnya memecat pelatih Portugal lainnya: Jose Mourinho.