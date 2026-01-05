Getty Images Sport
'Mustahil Terjadi?!' - Ole Gunnar Solskjaer Tertarik Kembali Latih Man Utd Usai Ruben Amorim Dipecat
'Lebih dari Sekadar Terbuka'
Masa jabatan Solskjaer berakhir dengan catatan pahit, dipecat sehari setelah kekalahan telak dari Watford yang memperparah awal buruk musim 2021/22. Namun, pria Norwegia itu masih menyimpan Manchester United di hatinya, hampir 30 tahun setelah pertama kali bergabung sebagai pemain pada musim panas 1996.
Fabrizio Romano melaporkan melalui kanal YouTube-nya bahwa Solskjaer akan "lebih dari sekadar terbuka" untuk kembali ke Old Trafford sekali lagi sebagai manajer dalam kapasitas caretaker (sementara).
Saat ini diperkirakan belum ada kontak dari United, tetapi diyakini itulah posisi Solskjaer jika kemungkinan tersebut — betapapun kecilnya — muncul. Ironisnya, masuk sebagai pelatih sementara adalah persis bagaimana periode pertamanya (yang akhirnya berlangsung hampir tiga tahun) terjadi, ketika hierarki United sebelumnya memecat pelatih Portugal lainnya: Jose Mourinho.
Rumput Tetangga Tidak Selalu Lebih Hijau
Banyak penggemar United meratapi kurangnya kesuksesan nyata selama era Solskjaer, yang berlangsung dari Desember 2018 hingga November 2021. Memang benar bahwa mantan striker itu tidak mampu memenangkan trofi. Namun, ia terbukti lebih konsisten daripada dua penerus permanennya.
Dalam dua musim penuhnya sebagai pelatih, Solskjaer membawa tim finis di peringkat ketiga dan kedua Liga Primer, mencapai semi-final atau lebih baik di lima kompetisi piala, dan mengeluarkan kemampuan terbaik dari Marcus Rashford serta Anthony Martial.
Persentase kemenangannya (54,2%) sedikit lebih buruk dari Erik ten Hag (54,7%) — tetapi dalam jumlah pertandingan yang jauh lebih banyak — dan jauh lebih baik daripada yang dicapai Amorim (38,1%). Dia juga memiliki rekor yang lebih baik daripada David Moyes (52,9%) dan Louis van Gaal (52,4%).
Mungkin pencapaiannya belum memenuhi standar mustahil yang ditetapkan oleh Sir Alex Ferguson, tetapi bagi klub yang masih mencari jati diri pasca-era Fergie, catatan Solskjaer tentu tidak buruk. Dari semua yang menduduki kursi panas sejak Ferguson pensiun hampir 13 tahun lalu, Solskjaer juga menjadi yang paling mendekati nuansa 'United Way' yang asli.
Solskjaer Melatih Man Utd di 'Waktu Terburuk'
Berbicara kepada BBC Sport baru-baru ini pada November 2025, Solskjaer merefleksikan kesulitan yang dihadapinya sebagai manajer Manchester United, mencoba membangun tim sukses di saat Manchester City dan Liverpool sama-sama berada di puncak absolut mereka.
"Ini bukan tentang mendapatkan pujian, tapi itu adalah waktu terburuk untuk menjadi manajer Manchester United. Anda memiliki Jurgen Klopp dengan tim Liverpool-nya dan Anda memiliki Pep Guardiola dengan tim Manchester City-nya," renungnya.
"Manajer terbaik di dunia pada saat itu dan mungkin dua tim terbaik di dunia pada saat itu. Tapi kami mendapat peringkat kedua dan ketiga. Jadi dengan staf, kami memiliki sesuatu yang berjalan tetapi kami tidak bisa mengambil langkah selanjutnya."
Solskjaer menambahkan bahwa tekanan menjadi bos United adalah sebuah "keistimewaan", bukan sesuatu yang harus ditakuti.
"Tetapi pada akhirnya, tidak masalah jika Anda menikmati datang bekerja setiap hari... Anda butuh hasil dan sayangnya kami mengalami masa buruk selama enam minggu dan itu terlalu lama di klub seperti Manchester United dan mereka melakukan perubahan, yang mana itu wajar."
Man Utd Susun Daftar Kandidat Sementara
Darren Fletcher telah ditugaskan memimpin setidaknya untuk minggu ini, tetapi rencana Manchester United tampaknya adalah menemukan seseorang yang dapat memimpin tim selama beberapa bulan ke depan hingga musim panas. Kemudian, penunjukan permanen dapat dilakukan, memberikan waktu untuk mengambil keputusan krusial dengan tepat.
Nama-nama untuk posisi sementara dan permanen mulai bermunculan, dengan bos Crystal Palace Oliver Glasner dan Enzo Maresca yang baru tersedia dikaitkan dengan posisi permanen.
Mantan kapten United Michael Carrick telah dilaporkan sebagai nama terdepan untuk peran sementara, setelah sebelumnya menggantikan Solskjaer sebagai bos caretaker selama tiga pertandingan pada 2021, sampai Ralf Rangnick diumumkan.
