"Hal Luar Biasa Kami Lakukan!" - Ole Gunnar Solskjaer Mestinya Layak Dapat Waktu Lebih Lama Sebagai Manajer Man United

Solskjaer menghadapi banyak kritik selama masa jabatannya sebagai pelatih kepala di Old Trafford; namun, mantan bintang United Matic percaya bahwa klub tampil baik di bawah pelatih asal Norwegia tersebut. Dia mengatakan kepada FourFourTwo: "Kami finis di urutan kedua dan ketiga di bawahnya," kata Matic kepada FourFourTwo. "Ada suasana dalam tim bahwa kami tidak senang finis di urutan kedua, tetapi ketika Anda melihat hasilnya sekarang, kami tampil luar biasa.

"Saya pikir Ole pantas mendapatkan lebih banyak waktu - dan ketika saya mengatakan Ole, saya juga ingin menyebutkan stafnya, seperti Michael Carrick dan Kieran McKenna. Mereka pergi ke arah yang benar untuk membawa United kembali. 'Tentu saja, mereka membuat keputusan untuk memecat Ole berdasarkan beberapa hasil terakhirnya, tetapi dia adalah orang yang luar biasa dengan profil yang tepat untuk klub. Dia dan asistennya memahami sepak bola - pelatihan sempurna dan memiliki setiap detail kecil yang siap untuk kami.

Dia menambahkan: "Saya merasa kasihan karena Ole adalah orang yang hebat dan kami sedang berada di jalur untuk melakukan sesuatu yang besar. Saya bukan pilihan pertamanya di lini tengah dan tidak pernah menyukai pelatih ketika saya tidak bermain - saya akan bertengkar dengan mereka. Tapi Ole adalah pelatih pertama yang tidak saya lawan. Dia mengumpulkan para pemain yang tidak berada di starting XI. Dia tahu klub dan para penggemar mencintainya."

