"Hal Luar Biasa Kami Lakukan!" - Ole Gunnar Solskjaer Mestinya Layak Dapat Waktu Lebih Lama Sebagai Manajer Man United
Kembalinya Solskjaer ke Man Utd yang seperti dongeng berubah menjadi mimpi buruk
Ketika Solskjaer kembali ke Old Trafford pada Desember 2018, menggantikan Jose Mourinho, banyak yang percaya bahwa manajer ini akan mengakhiri penderitaan klub setelah pelatih asal Portugal tersebut gagal meraih trofi sejak memenangkan Liga Europa di musim pertamanya.
Di musim pertama Solskjaer sebagai manajer sementara, ia membantu Setan Merah melaju di Liga Champions dengan mengalahkan Paris Saint-Germain dalam pertemuan dua leg yang mendebarkan. Namun, dalam beberapa tahun berikutnya, performa United tidak benar-benar meningkat, yang memaksa manajemen untuk berpisah dengan pria berusia 52 tahun tersebut.
Matic memuji Solskjaer
Solskjaer menghadapi banyak kritik selama masa jabatannya sebagai pelatih kepala di Old Trafford; namun, mantan bintang United Matic percaya bahwa klub tampil baik di bawah pelatih asal Norwegia tersebut. Dia mengatakan kepada FourFourTwo: "Kami finis di urutan kedua dan ketiga di bawahnya," kata Matic kepada FourFourTwo. "Ada suasana dalam tim bahwa kami tidak senang finis di urutan kedua, tetapi ketika Anda melihat hasilnya sekarang, kami tampil luar biasa.
"Saya pikir Ole pantas mendapatkan lebih banyak waktu - dan ketika saya mengatakan Ole, saya juga ingin menyebutkan stafnya, seperti Michael Carrick dan Kieran McKenna. Mereka pergi ke arah yang benar untuk membawa United kembali. 'Tentu saja, mereka membuat keputusan untuk memecat Ole berdasarkan beberapa hasil terakhirnya, tetapi dia adalah orang yang luar biasa dengan profil yang tepat untuk klub. Dia dan asistennya memahami sepak bola - pelatihan sempurna dan memiliki setiap detail kecil yang siap untuk kami.
Dia menambahkan: "Saya merasa kasihan karena Ole adalah orang yang hebat dan kami sedang berada di jalur untuk melakukan sesuatu yang besar. Saya bukan pilihan pertamanya di lini tengah dan tidak pernah menyukai pelatih ketika saya tidak bermain - saya akan bertengkar dengan mereka. Tapi Ole adalah pelatih pertama yang tidak saya lawan. Dia mengumpulkan para pemain yang tidak berada di starting XI. Dia tahu klub dan para penggemar mencintainya."
Rashford memuji Solskjaer
Rashford menghabiskan beberapa musim yang mengesankan bekerja dengan Solskjaer di Old Trafford dan bintang Barcelona saat ini hanya memiliki kata-kata baik untuk mantan manajernya. Rashford mengatakan kepada media Norwegia TV2 tentang waktunya bekerja dengan Solskjaer: "Ole adalah orang yang fantastis. Saya senang bermain di bawahnya. Saya bisa berbicara atas nama banyak pemain di Manchester United ketika saya mengatakan bahwa kami menikmati bermain untuknya. Kami bermain sepak bola yang bagus di bawah Ole. Itu adalah periode yang sangat sukses untuk saya secara pribadi. Dia adalah orang yang fantastis, dan saya tidak memiliki kata buruk untuk dikatakan tentang dia."
Di bawah Solskjaer, yang mengambil alih sebagai bos United pada Desember 2018, Rashford awalnya berkembang, menikmati beberapa bentuk yang paling produktif dan konsisten ketika United kembali muncul sebagai penantang gelar, dan dia merasakan kedekatan pribadi yang kuat dengan orang Norwegia tersebut, membelanya di depan umum ketika dia dipecat pada November 2021 dan mengambil tanggung jawab sebagai pemain atas pemecatan manajer tersebut. Namun, hubungan mereka diuji menjelang akhir masa jabatan Solskjaer, dengan manajer secara terbuka mendesak pemain internasional Inggris itu untuk "memprioritaskan sepak bolanya" di tengah aktivitas amal yang semakin berkembang. Hal ini dilaporkan disambut dengan kekecewaan dari pihak Rashford.
Akankah Ole akhirnya berhasil melatih Haaland?
Ole Gunnar Solskjaer telah menyatakan keinginannya untuk bekerja dengan Erling Haaland lagi, dengan legenda Manchester United tersebut berencana untuk kembali ke manajemen. Solskjaer telah mengatakan di Stick to Football podcast: “Saya sedang mencari. Saya terbuka. Bukan berarti saya sangat ingin kembali. Tapi ya, di Inggris, saya suka tinggal di sini juga. Apakah itu Norwegia, apakah itu Swedia, dimanapun, ini tentang bekerja dengan orang-orang. Saya senang mencoba mengeluarkan potensi terbaik mereka, atau membuat mereka menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri, dan membantu klub.
Setelah menghabiskan waktu bersama Molde, United, dan Besiktas, Solskjaer terbuka untuk bekerja dengan tim nasional berikutnya - dengan tanah kelahirannya menjadi pilihan paling logis. Namun, dia tidak akan mencoba untuk mengambil alih peran pelatih kepala saat ini Stale Solbakken.
