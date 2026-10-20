Sambut OGFC Unite 2027, Offside Corp Boyong Patrice Evra & Park Ji-sung Ke Jakarta

Melalui rangkaian kegiatan ini, Offside Corp ingin memperkuat hubungan antara legenda sepak bola dunia dan penggemar di Indonesia, sekaligus membangun antusiasme menuju OGFC Unite 2027. Selama tiga hari berturut-turut, Offside Corp telah menyiapkan jajaran agenda yang menggabungkan interaksi eksklusif, hiburan musik, hingga aksi langsung di lapangan hijau.

Rangkaian acara dimulai dengan Exclusive Dinner pada 23 Oktober 2026. Berlangsung di Four Seasons Hotel Jakarta, sesi makan malam eksklusif ini memberikan kesempatan langka bagi penggemar untuk berinteraksi lebih dekat dan intim bersama Patrice Evra dan Park Ji-sung.

Selanjutnya akan hadir Offside Fest yang digelar pada 24 Oktober 2026 di Senayan Park. Festival ini memadukan kemeriahan musik dan kultur sepak bola. Selain interaksi langsung dengan kedua legenda, pengunjung juga akan dihibur oleh panggung musik dari jajaran band papan atas seperti RAN, J-Rocks, NTRL, dan Morfem. Momen ini juga bakal menjadi panggung pengumuman line-up pemain OGFC yang akan bertanding di Jakarta pada April 2027.

Sebagai penutup, kegiatan Class of Stars Coaching Clinic dan Exclusive Fun Match akan dilaksanakan di Bintaro Arena pada 25 Oktober 2026, untuk membagikan ilmu serta pengalaman berharga bagi talenta muda dan komunitas sepak bola lokal.