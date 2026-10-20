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Patrice Evra - Ofside Corp
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Sambut OGFC Unite 2027, Offside Corp Boyong Patrice Evra & Park Ji-sung Ke Jakarta

Manchester United
P. Evra
J. Park
J. Park

Duo mantan bintang Man United tersebut akan mengunjungi Jakarta akhir pekan ini.

Kabar gembira bagi para pecinta sepak bola di Tanah Air, khususnya para pendukung Manchester United. Offside Corp secara resmi mengumumkan kedatangan dua legenda sepak bola dunia, Patrice Evra dan Park Ji-sung, ke Jakarta pada 23–25 Oktober 2026.

Kedatangan duo sahabat eks bintang Setan Merah angkatan 2008 ini merupakan bagian dari kampanye Road to OGFC Unite 2027, sebuah perhelatan laga spesial yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada April 2027 mendatang.

  • Patrice Evra - Ofside Corp

    Apa Yang Dikatakan?

    CEO Offside Corp, Gilbert Garlycia, menyampaikan bahwa rangkaian acara ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman yang melampaui sekadar hiburan olahraga biasa.

    “Melalui rangkaian acara Oktober ini, kami ingin menghadirkan lebih dari sekadar hiburan. Kami ingin membangun perjalanan menuju OGFC Unite 2027 dengan melibatkan penggemar, komunitas, dan berbagai elemen industri kreatif. Kami berharap rangkaian ini menjadi awal dari pengalaman sepak bola yang lebih besar bagi Indonesia,” ujar Gilbert.

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    Dari Jamuan Mewah Hingga Festival Musik

    Melalui rangkaian kegiatan ini, Offside Corp ingin memperkuat hubungan antara legenda sepak bola dunia dan penggemar di Indonesia, sekaligus membangun antusiasme menuju OGFC Unite 2027. Selama tiga hari berturut-turut, Offside Corp telah menyiapkan jajaran agenda yang menggabungkan interaksi eksklusif, hiburan musik, hingga aksi langsung di lapangan hijau.

    Rangkaian acara dimulai dengan Exclusive Dinner pada 23 Oktober 2026. Berlangsung di Four Seasons Hotel Jakarta, sesi makan malam eksklusif ini memberikan kesempatan langka bagi penggemar untuk berinteraksi lebih dekat dan intim bersama Patrice Evra dan Park Ji-sung.

    Selanjutnya akan hadir Offside Fest yang digelar pada 24 Oktober 2026 di Senayan Park. Festival ini memadukan kemeriahan musik dan kultur sepak bola. Selain interaksi langsung dengan kedua legenda, pengunjung juga akan dihibur oleh panggung musik dari jajaran band papan atas seperti RAN, J-Rocks, NTRL, dan Morfem. Momen ini juga bakal menjadi panggung pengumuman line-up pemain OGFC yang akan bertanding di Jakarta pada April 2027.

    Sebagai penutup, kegiatan Class of Stars Coaching Clinic dan Exclusive Fun Match akan dilaksanakan di Bintaro Arena pada 25 Oktober 2026, untuk membagikan ilmu serta pengalaman berharga bagi talenta muda dan komunitas sepak bola lokal.

  • Patrice Evra - Ofside Corp

    Menuju Laga Spektakuler

    Sebagai informasi, Laga OGFC Unite di Jakarta pada April 2027 mendatang merupakan pertandingan edisi kedua. Sebelumnya, laga perdana sukses digelar pada 19 April 2026 di Suwon World Cup Stadium, Korea Selatan, yang menyedot perhatian lebih dari 38 ribu penonton saat menghadapi tim legenda Suwon Samsung Bluewings.

    Kehadiran ajang OGFC Unite 2027 di SUGBK diharapkan tidak hanya membangkitkan nostalgia masa-masa kejayaan era 2008, tetapi juga menjadi perayaan sepak bola yang mempererat hubungan antara legenda dunia, penggemar, dan komunitas sepak bola di Indonesia.

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