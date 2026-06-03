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NWSL mengumumkan bahwa Kejuaraan 2026 akan kembali digelar di Audi Field, Washington, D.C
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Kembalinya ke Audi Field
Washington, D.C. telah berkembang menjadi pasar sepak bola wanita yang penting, dengan Washington Spirit yang berhasil membangun kehadiran yang kuat di Audi Field. Penyerang tim nasional wanita AS, Trinity Rodman, telah membantu meningkatkan profil klub tersebut dalam beberapa tahun terakhir, sementara stadion tersebut tetap menjadi bagian sentral dari lanskap sepak bola kota ini sebagai markas bagi Spirit dan tim MLS, D.C. United.
Audi Field sebelumnya menjadi tuan rumah Kejuaraan NWSL pada tahun 2022. Final tahun 2026 akan menandai kali kedua liga tersebut memilih venue tersebut sebagai tuan rumah pertandingan perebutan gelar wanita.
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'Tahun yang bersejarah'
“Washington, D.C. telah menjadi salah satu destinasi utama bagi sepak bola wanita, dengan basis penggemar yang sangat antusias, budaya sepak bola yang dinamis, serta komunitas yang terus mendukung perkembangan olahraga kami,” kata Komisaris NWSL Jessica Berman.
“Seiring sepak bola menarik perhatian para penggemar di seluruh negeri tahun ini, Kejuaraan NWSL akan menjadi puncak yang tepat bagi tahun bersejarah bagi olahraga kami di wilayah ini.”
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Sejarah di Washington, D.C.
Audi Field terakhir kali menjadi tuan rumah Final NWSL pada tahun 2022, saat Portland Thorns mengalahkan Kansas City Current untuk meraih gelar juara liga ketiga klub tersebut. Ini juga merupakan kali pertama sejak tahun yang sama, Final NWSL kembali digelar di Pantai Timur.
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Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Final NWSL akan digelar pada Sabtu, 21 November. Menjelang pertandingan final tersebut, delapan klub akan lolos ke babak playoff, dengan putaran pertama pertandingan dimulai pada akhir pekan tanggal 6 November.