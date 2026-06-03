NWSL mengumumkan bahwa Kejuaraan 2026 akan kembali digelar di Audi Field, Washington, D.C

Washington, D.C. telah berkembang menjadi pasar sepak bola wanita yang penting, dengan Washington Spirit yang berhasil membangun kehadiran yang kuat di Audi Field. Penyerang tim nasional wanita AS, Trinity Rodman, telah membantu meningkatkan profil klub tersebut dalam beberapa tahun terakhir, sementara stadion tersebut tetap menjadi bagian sentral dari lanskap sepak bola kota ini sebagai markas bagi Spirit dan tim MLS, D.C. United.

Audi Field sebelumnya menjadi tuan rumah Kejuaraan NWSL pada tahun 2022. Final tahun 2026 akan menandai kali kedua liga tersebut memilih venue tersebut sebagai tuan rumah pertandingan perebutan gelar wanita.