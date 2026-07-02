AFP
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Nottingham Forest mengonfirmasi pemecatan Vitor Pereira menjelang penunjukan Oliver Glasner
Pereira hengkang setelah pemutusan kontrak yang mengejutkan
Menurut BBC Sport, Pereira terkejut dengan keputusan tersebut pada Selasa malam, yang mengakhiri masa jabatannya yang dimulai pada Februari saat ia menggantikan Sean Dyche.
Pereira berhasil membawa Forest ke peringkat ke-16 di Liga Premier dan mencapai semifinal Liga Europa, menandai kali pertama klub tersebut mencapai semifinal kompetisi Eropa sejak 1984. Staf kepelatihannya, termasuk Filipe Almeida, Luis Miguel, Bruno Moura, Marco Knoop, dan Pedro Lopes, juga telah meninggalkan klub. Keputusan ini berarti Forest akan segera menunjuk manajer kelima mereka dalam waktu kurang dari 12 bulan.
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Pereira terkejut dengan pemecatan yang tak terduga
Pelatih asal Portugal itu mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam atas pemutusan kontraknya, meskipun ia telah mencapai target utamanya dan berhasil membangkitkan semangat skuad yang sebelumnya kehilangan motivasi. Pereira mengatakan: "Meskipun keputusan ini benar-benar mengejutkan saya dan tanpa peringatan apa pun, saya sepenuhnya menghormati hak klub untuk mengambil keputusan yang dianggap terbaik bagi masa depannya. Tentu saja, saya kecewa dan sedih. Saya benar-benar percaya pada apa yang kami bangun bersama, dan saya pergi dengan rasa bangga atas segala pencapaian yang kami raih selama beberapa bulan terakhir. Bersama-sama, kami menikmati akhir musim yang tak terlupakan. Kami memastikan klub tetap bertahan di Liga Premier, mencapai semifinal Liga Europa, dan menciptakan momen-momen yang akan selalu saya kenang selamanya."
Glasner siap memimpin di City Ground
Glasner hampir dipastikan akan menggantikan Pereira, dengan BBC Sport melaporkan bahwa kesepakatan untuk pelatih berusia 51 tahun itu hampir rampung. Glasner akan menjadi manajer tetap ke-11 sejak pemilik klub Evangelos Marinakis membeli klub tersebut pada Mei 2017. Nuno Espirito Santo dipecat pada September lalu meskipun sebelumnya berhasil membawa tim finis di peringkat ketujuh, sementara Ange Postecoglou hanya bertahan selama 39 hari dan Dyche bertahan selama 114 hari. Sementara itu, Glasner meninggalkan Crystal Palace sebagai manajer paling sukses di klub tersebut, setelah memenangkan Piala FA pada 2025 dan Liga Konferensi pada Mei.
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Forest?
Glasner akan memimpin Forest saat mereka bersiap menghadapi musim baru Liga Premier dan serangkaian pertandingan pramusim yang akan datang. Pelatih asal Austria ini harus segera menanamkan visi taktisnya dan menyatukan skuad yang telah mengalami ketidakstabilan manajerial yang cukup parah. Dengan dukungan finansial yang kuat dari Marinakis, Glasner diharapkan dapat mengupayakan kesuksesan di kancah domestik dan kembali lolos ke kompetisi Eropa, dengan target mengulangi prestasi gemilangnya di masa lalu.