Nottingham Forest mengonfirmasi pemecatan Vitor Pereira menjelang penunjukan Oliver Glasner

Menurut BBC Sport, Pereira terkejut dengan keputusan tersebut pada Selasa malam, yang mengakhiri masa jabatannya yang dimulai pada Februari saat ia menggantikan Sean Dyche.

Pereira berhasil membawa Forest ke peringkat ke-16 di Liga Premier dan mencapai semifinal Liga Europa, menandai kali pertama klub tersebut mencapai semifinal kompetisi Eropa sejak 1984. Staf kepelatihannya, termasuk Filipe Almeida, Luis Miguel, Bruno Moura, Marco Knoop, dan Pedro Lopes, juga telah meninggalkan klub. Keputusan ini berarti Forest akan segera menunjuk manajer kelima mereka dalam waktu kurang dari 12 bulan.