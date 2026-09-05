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Nottingham Forest dianulir gol kemenangan telatnya atas Tottenham setelah keputusan kontroversial handball Neco Williams
Intervensi VAR menyelamatkan Tottenham di City Ground
Tottenham gagal mencetak gol untuk laga liga ketiga secara beruntun, tanpa satu pun tembakan tepat sasaran saat menghadapi Nottingham Forest pada Sabtu. Meski menghabiskan hampir £400 juta pada musim panas, Roberto De Zerbi dan timnya kesulitan melawan Oliver Glasner dan timnya. Momen yang paling menonjol terjadi ketika Neco Williams mengira dirinya telah membundel bola ke dalam gawang.
Namun, wasit Craig Pawson menganulir gol tersebut setelah pemeriksaan VAR. Pawson mengumumkan: “Setelah peninjauan, bola mengenai tangan pemain Nottingham Forest No.3 sebelum gol tercipta. Keputusan akhirnya adalah tendangan bebas langsung untuk Spurs."
- Getty Images Sport
De Zerbi mengintegrasikan rekrutan mahal pada musim panas
Tottenham memberikan debut dan starter pertama kepada beberapa rekrutan papan atas. Sandro Tonali, rekrutan senilai £92,5 juta, menjadi jangkar lini tengah, sementara Savio menunjukkan sekilas kualitasnya setelah pindah dengan nilai £75 juta. Mykhailo Mudryk juga tampil sebagai pemain pengganti di akhir laga untuk menjalani pertandingan kompetitif pertamanya dalam 645 hari.
Terlepas dari tambahan kekuatan di lini serang tersebut, Tottenham kurang memiliki ketajaman. Dominic Solanke sempat menanduk bola di akhir laga yang mengenai bagian atas jaring, dan Omar Marmoush menyia-nyiakan beberapa peluang awal. Dengan Richarlison tidak dimasukkan dalam skuad dan berlatih terpisah, De Zerbi jelas masih memiliki pekerjaan besar untuk memaksimalkan unit serangnya yang mahal.
Forest menyesali peluang yang terbuang saat melawan Spurs
Nottingham Forest punya alasan kuat untuk merasa layak meraih tiga poin penuh setelah menciptakan peluang-peluang yang lebih baik sepanjang laga. Morgan Gibbs-White terus-menerus mengancam pertahanan Tottenham dan memaksa Antonin Kinsky melakukan sejumlah penyelamatan. James McAtee juga menguji Kinsky lewat tembakan mendatar, sementara Murillo mencoba tendangan salto spektakuler pada babak pertama. Liam Delap, yang menjalani penampilan starter pertamanya untuk klub ini, tampil tajam dan nyaris memberi assist kepada Gibbs-White sebelum jeda.
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi dalam beberapa pekan ke depan?
Kedua klub sama-sama masih tanpa kemenangan dan akan menghadapi laga krusial akhir pekan depan. Tottenham akan menjalani pertandingan kandang yang sangat penting melawan Everton, di mana De Zerbi harus segera menemukan cara agar para penyerangnya kembali tajam. Sementara itu, Nottingham Forest akan bertandang menghadapi Aston Villa, dengan harapan bisa mengubah penampilan menyerang mereka yang menjanjikan menjadi kemenangan pertama di Premier League musim ini.
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