Tottenham gagal mencetak gol untuk laga liga ketiga secara beruntun, tanpa satu pun tembakan tepat sasaran saat menghadapi Nottingham Forest pada Sabtu. Meski menghabiskan hampir £400 juta pada musim panas, Roberto De Zerbi dan timnya kesulitan melawan Oliver Glasner dan timnya. Momen yang paling menonjol terjadi ketika Neco Williams mengira dirinya telah membundel bola ke dalam gawang.

Namun, wasit Craig Pawson menganulir gol tersebut setelah pemeriksaan VAR. Pawson mengumumkan: “Setelah peninjauan, bola mengenai tangan pemain Nottingham Forest No.3 sebelum gol tercipta. Keputusan akhirnya adalah tendangan bebas langsung untuk Spurs."