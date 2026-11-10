Sorloth terikat kontrak dengan klub Spanyol itu hingga 2028. Pada musim panas, harga transfernya lebih dari €30 juta, tetapi harga itu diperkirakan turun pada Januari karena ia jarang tampil musim ini dan masa kontraknya semakin mendekati akhir. Juventus sedang mempertimbangkan situasi tersebut, dan kontak dengan Atletico Madrid dalam beberapa hari ke depan tidak tertutup kemungkinan. Hubungan kedua klub sangat baik, seperti terlihat dari peminjaman penyerang asal Kanada Jonathan David, yang kembali menemukan performa seperti saat di Lille setelah tiba di Madrid. Bagi Juventus, yang tengah melakukan investasi secara selektif, ini merupakan opsi yang bisa dimanfaatkan. Saat ini, gaji mantan pemain Leipzig, Real Sociedad, dan Trabzonspor itu sekitar €6 juta bruto per tahun, jumlah yang masih terjangkau bagi Juventus yang harus memperbarui skuadnya demi mencapai target lolos ke Liga Champions.