Penyerang nomor 9 baru untuk Januari. Salah satu target Juventus pada awal 2027 adalah penyerang yang beroperasi di kotak penalti, sosok andalan baru di lini depan yang nyaman berada di depan gawang dan bisa menjadi pelengkap atau alternatif bagi Woltemade dan Kolo Muani. Di antara nama yang dipertimbangkan staf transfer Juventus, sekali lagi, ada Alexander Sorloth dari Atletico Madrid. Pemain asal Norwegia itu bukan nama baru bagi Juve. Pada Juni, klub mengirim direktur olahraga Ottolini ke Oslo untuk menjajaki peluang negosiasi dan menjelaskan kepadanya proyek Spalletti, yang sangat mengagumi Sorloth. Setelah Piala Dunia, transfer itu tidak terwujud karena sejumlah alasan: biaya transfer, keinginan Simeone mempertahankannya dalam skuad, serta pembelian Kolo Muani dengan biaya besar. Pada Januari, Juventus bisa kembali mengejarnya. Kali ini, mungkin dengan hasil berbeda.
Nomor 9 baru: Alexander Sorloth dari Atletico Madrid menarik perhatian Juventus
Sempat muncul
Sorloth betah di Madrid, tetapi ingin bermain lebih banyak. Tahun ini ia sangat jarang tampil. Praktis, ia hanya menjadi pemain pelengkap, bahkan bukan pilihan kedua: 155 menit bermain musim ini, tersebar di La Liga dan Liga Champions, tanpa mencetak satu gol pun. Pada usia 30 tahun (31 tahun Desember mendatang), ia tidak bisa terus menghabiskan sisa tahun ini di bangku cadangan. Jika situasinya tidak berubah dalam beberapa pekan ke depan, ia akan berbicara dengan klub dan pelatih untuk meminta izin pergi. Sejauh ini, sejak bergabung dengan Atletico Madrid pada 2024, ia telah mencetak 44 gol dalam 113 pertandingan.
BERAPA HARGA SORLOTH
Sorloth terikat kontrak dengan klub Spanyol itu hingga 2028. Pada musim panas, harga transfernya lebih dari €30 juta, tetapi harga itu diperkirakan turun pada Januari karena ia jarang tampil musim ini dan masa kontraknya semakin mendekati akhir. Juventus sedang mempertimbangkan situasi tersebut, dan kontak dengan Atletico Madrid dalam beberapa hari ke depan tidak tertutup kemungkinan. Hubungan kedua klub sangat baik, seperti terlihat dari peminjaman penyerang asal Kanada Jonathan David, yang kembali menemukan performa seperti saat di Lille setelah tiba di Madrid. Bagi Juventus, yang tengah melakukan investasi secara selektif, ini merupakan opsi yang bisa dimanfaatkan. Saat ini, gaji mantan pemain Leipzig, Real Sociedad, dan Trabzonspor itu sekitar €6 juta bruto per tahun, jumlah yang masih terjangkau bagi Juventus yang harus memperbarui skuadnya demi mencapai target lolos ke Liga Champions.
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