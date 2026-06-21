Nilai pasar 38 juta euro: FC Liverpool dikabarkan tertarik pada bintang Juventus

The Reds sebelumnya juga sempat mengincar Thuram saat ia masih bermain untuk OGC Nice, setelah sebelumnya dibina di AS Monaco. Di bawah asuhan pelatih Jürgen Klopp, tim dari Anfield Road itu kabarnya menjadi kandidat terkuat untuk mendapatkan tanda tangannya — namun pada tahun 2024, Thuram secara mengejutkan pindah ke Bianconeri di Turin dengan biaya transfer sebesar 20 juta euro.

Sementara saudaranya, Marcus dari Inter Milan, dipanggil oleh pelatih nasional Didier Deschamps untuk Piala Dunia, Khephren harus menyaksikan turnamen tersebut dari jauh. Ia tidak termasuk dalam skuad 26 pemain Prancis, meskipun pada musim gugur 2025 ia masih mencatatkan tiga penampilan untuk Equipe Tricolore. Secara keseluruhan, ia telah mencatatkan empat penampilan internasional untuk Prancis sejak 2023.