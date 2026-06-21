Hal ini dilaporkan oleh surat kabar olahraga Italia, Corriere dello Sport. Menurut laporan tersebut, The Reds ingin memperkuat lini tengah mereka dengan pemain asal Prancis itu dan mengungguli pesaing-pesaingnya dalam perebutan pemain berusia 25 tahun tersebut. Kontrak Thuram di Juventus masih berlaku hingga 2029, sehingga diperkirakan akan dibutuhkan biaya transfer yang cukup besar untuk mendatangkannya. Nilai pasarnya saat ini mencapai 38 juta euro.
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Nilai pasar 38 juta euro: FC Liverpool dikabarkan tertarik pada bintang Juventus
Bersama Juventus, Thuram gagal mengamankan tiket ke Liga Champions pada fase akhir musim Serie A, sehingga Bianconeri dilaporkan bersikap terbuka terhadap kemungkinan kepergiannya dengan imbalan yang sesuai, karena mereka ingin mengganti pendapatan yang hilang akibat tidak lolos ke kompetisi bergengsi tersebut.
Selain The Reds, dua klub lain dari Liga Premier, yaitu Nottingham Forest dan Manchester United, dilaporkan juga tertarik pada putra Lilian Thuram, sang juara dunia Prancis tahun 1998.
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Khephren Thuram tidak masuk dalam skuad Piala Dunia
The Reds sebelumnya juga sempat mengincar Thuram saat ia masih bermain untuk OGC Nice, setelah sebelumnya dibina di AS Monaco. Di bawah asuhan pelatih Jürgen Klopp, tim dari Anfield Road itu kabarnya menjadi kandidat terkuat untuk mendapatkan tanda tangannya — namun pada tahun 2024, Thuram secara mengejutkan pindah ke Bianconeri di Turin dengan biaya transfer sebesar 20 juta euro.
Sementara saudaranya, Marcus dari Inter Milan, dipanggil oleh pelatih nasional Didier Deschamps untuk Piala Dunia, Khephren harus menyaksikan turnamen tersebut dari jauh. Ia tidak termasuk dalam skuad 26 pemain Prancis, meskipun pada musim gugur 2025 ia masih mencatatkan tiga penampilan untuk Equipe Tricolore. Secara keseluruhan, ia telah mencatatkan empat penampilan internasional untuk Prancis sejak 2023.
Statistik Khephren Thuram pada musim 2025/26:
Permainan: 45 Menit bermain: 3136 Gol: 4 Assist: 5