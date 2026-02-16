Getty Images
Nico Williams mendapat kabar buruk tentang cedera parah, karena bintang Athletic Club tersebut harus absen tanpa batas waktu akibat masalah pubalgia yang kompleks
Nico Williams mengalami kabar buruk tentang cedera yang parah.
Meskipun telah berusaha mengelola cedera tersebut melalui kombinasi latihan yang disesuaikan dan pembatasan waktu bermain, klub akhirnya memutuskan untuk menarik pemain berusia 23 tahun itu dari lapangan setelah ia absen dalam kemenangan La Liga terbaru mereka.
Situasi ini telah mencapai titik kritis bagi baik pemain maupun staf pelatih. Setelah pertandingan di Carlos Tartiere, manajer Athletic Ernesto Valverde dengan jelas menyatakan pandangannya tentang kondisi fisik winger yang semakin memburuk. "Nico memiliki masalah dan tidak dalam kondisi 100 persen. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kami terus bekerja pada opsi-opsi berbeda, untuk saat ini menggabungkan perawatan dan kompetisi, dan jika ia tidak pulih, kami mempertimbangkan untuk memberinya istirahat selama beberapa minggu guna memperkuat area yang terkena," jelas mantan manajer Barcelona tersebut. Akibatnya, pemain tersebut secara resmi memulai program perawatan khusus yang melibatkan spesialis eksternal untuk menangani akar penyebab rasa sakitnya.
Inaki Williams membagikan kisah tentang 'neraka cedera' yang dialami saudaranya.
Keparahan situasi tersebut semakin ditekankan oleh saudara kandung pemain, Inaki, yang mengungkapkan beban emosional dan fisik yang ditimbulkan oleh cedera tersebut. Berbicara setelah pertandingan melawan Oviedo, saudara kandung Williams yang lebih tua tidak menahan diri dalam menggambarkan perjuangan yang dihadapi Nico di balik layar. "Dia dalam kondisi buruk, dia telah merasakan ketidaknyamanan sejak September... Memang benar, dengan cedera pubis, ada hari-hari di mana kamu merasa baik dan hari berikutnya buruk. Saya sudah berkomentar minggu lalu bahwa dia mengatakan kepada saya bahwa dia mulai melihat cahaya... Dan sekarang sepertinya dia mundur dua atau tiga langkah," akui Inaki.
Secara statistik, dampak cedera pada musim Nico tidak dapat disangkal. Meskipun dia telah tampil dalam 26 pertandingan di semua kompetisi, dia hanya cukup fit untuk memulai 18 di antaranya, dan pengaruhnya telah menurun secara signifikan dibandingkan dengan performa gemilangnya musim lalu. Waktu bermain totalnya sebesar 1.728 menit hampir 1.200 menit lebih sedikit dibandingkan rekan setimnya Mikel Jauregizar, menunjukkan betapa banyak waktu yang dihabiskan winger tersebut di ruang perawatan atau di bangku cadangan sebagai langkah pencegahan. Inaki menambahkan bahwa "dia mulai melihat cahaya, dan sekarang sepertinya dia mundur dua atau tiga langkah," karena kambuhnya cedera memaksa klub untuk mencari solusi non-bedah yang lebih agresif.
Mimpi Piala Dunia berada dalam ancaman serius.
Waktu terjadinya "musim cedera" ini tidak bisa lebih buruk lagi, mengingat Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Kini muncul kekhawatiran bahwa jika pengobatan konservatif ini gagal, Nico mungkin harus menjalani operasi, yang hampir pasti akan mengakhiri musimnya dan berpotensi membuatnya absen dari turnamen di Amerika Utara. Laporan menunjukkan bahwa operasi akan membutuhkan waktu pemulihan minimal dua bulan, namun bisa berlanjut hingga tiga atau empat bulan, sehingga dia tidak akan punya waktu untuk memulihkan kebugaran pertandingan sebelum kick-off pada Juni. Manajer Spanyol, Luis de la Fuente, akan memantau dengan cermat, karena Williams tetap menjadi pilar utama serangan tim nasional.
Direktur sepak bola Athletic Club, Mikel Gonzalez, baru-baru ini menjelaskan peta jalan yang rumit yang diikuti klub untuk menghindari operasi. Awal bulan ini, Gonzalez menyatakan: "Kami terus bekerja pada opsi-opsi berbeda, dan jika dia tidak pulih, kami akan mempertimbangkan untuk menghentikan aktivitasnya selama beberapa minggu untuk fokus pada pengobatan penguatan otot perut." Penundaan tersebut kini secara resmi dimulai. Meskipun klub belum menetapkan jadwal resmi untuk kembalinya Williams, sumber-sumber dekat tim medis menyarankan dia akan absen minimal empat minggu, membuatnya menjadi pertanyaan besar untuk laga semifinal Copa del Rey melawan Real Sociedad.
Dilema bedah di San Mames
Menolak operasi merupakan risiko yang diperhitungkan bagi tim Basque. Konsensus medis modern cenderung menghindari operasi pada kasus pubalgia pada pemain yang memiliki kecepatan tinggi, karena hal itu dapat menyebabkan kehilangan permanen kecepatan dan akselerasi yang membuat Nico menjadi ancaman mematikan di sayap. Hierarki medis klub tetap teguh bahwa operasi tidak menjamin pemulihan 100% dan akan membuat aset berharga mereka absen selama tiga hingga enam bulan.
Untuk saat ini, para pendukung San Mames harus menunggu dan berharap bahwa periode istirahat total dan penguatan inti ini akhirnya dapat mengatasi masalah tersebut. Klub tidak berada di bawah tekanan untuk memaksakan kembalinya Nico, dengan Inaki menyarankan bahwa jadwal tim saat ini memberikan ruang untuk kesabaran. Namun, tanpa jadwal pasti mengenai ketersediaannya untuk pertandingan-pertandingan paling penting musim ini, ketidakpastian terus mengancam Bilbao. Athletic harus belajar hidup tanpa percikan dinamis mereka sementara Nico berjuang untuk menyelamatkan musimnya dan mimpi Piala Dunia-nya.
