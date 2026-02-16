Nico Williams mendapat kabar buruk tentang cedera parah, karena bintang Athletic Club tersebut harus absen tanpa batas waktu akibat masalah pubalgia yang kompleks

Keparahan situasi tersebut semakin ditekankan oleh saudara kandung pemain, Inaki, yang mengungkapkan beban emosional dan fisik yang ditimbulkan oleh cedera tersebut. Berbicara setelah pertandingan melawan Oviedo, saudara kandung Williams yang lebih tua tidak menahan diri dalam menggambarkan perjuangan yang dihadapi Nico di balik layar. "Dia dalam kondisi buruk, dia telah merasakan ketidaknyamanan sejak September... Memang benar, dengan cedera pubis, ada hari-hari di mana kamu merasa baik dan hari berikutnya buruk. Saya sudah berkomentar minggu lalu bahwa dia mengatakan kepada saya bahwa dia mulai melihat cahaya... Dan sekarang sepertinya dia mundur dua atau tiga langkah," akui Inaki.

Secara statistik, dampak cedera pada musim Nico tidak dapat disangkal. Meskipun dia telah tampil dalam 26 pertandingan di semua kompetisi, dia hanya cukup fit untuk memulai 18 di antaranya, dan pengaruhnya telah menurun secara signifikan dibandingkan dengan performa gemilangnya musim lalu. Waktu bermain totalnya sebesar 1.728 menit hampir 1.200 menit lebih sedikit dibandingkan rekan setimnya Mikel Jauregizar, menunjukkan betapa banyak waktu yang dihabiskan winger tersebut di ruang perawatan atau di bangku cadangan sebagai langkah pencegahan. Inaki menambahkan bahwa "dia mulai melihat cahaya, dan sekarang sepertinya dia mundur dua atau tiga langkah," karena kambuhnya cedera memaksa klub untuk mencari solusi non-bedah yang lebih agresif.