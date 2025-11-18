Getty Images
Nico Paz Adalah Penyihir! Como Tak Boleh 'Mengekang' Sang Bintang Yang Bisa Mencetak Gol Dari 'Topi' Dia
Masuknya Paz ke Serie A dan ledakannya
Paz dengan cepat menjadi salah satu bintang muda paling bersinar di Serie A sejak bergabung dari Real Madrid pada tahun 2024 dengan biaya €6 juta (£5,2 juta/$6,9 juta). Dalam musim debutnya, ia mencetak delapan gol dan enam assist, meraih penghargaan sebagai pemain muda terbaik liga. Dampaknya semakin kuat musim ini, di mana ia telah menyumbangkan empat gol dan empat assist, menunjukkan konsistensi dan kematangan yang luar biasa untuk usianya.
Alasan utama kebangkitannya adalah kecocokan yang mulus dalam sistem Fabregas. Fabregas memberinya kebebasan untuk mengatur tempo, menemukan ruang, dan mendorong tim maju, memungkinkan kecerdasan dan kualitas teknis Paz bersinar. Pelatih bahkan menempatkannya dalam kategori "Lionel Messi" dalam hal bagaimana lawan bereaksi, mencatat bahwa tim lawan melakukan segala yang mereka bisa untuk menghentikannya menerima bola. Paz sekarang mulai menunjukkan bahwa dia bisa menjadi penerus yang layak untuk Messi dalam tim nasional sebagai kekuatan kreatif utama mereka.
Pujian Fabregas untuk Paz
Dalam sebuah wawancara dengan La Provincia de Como, pelatih Como Fabregas memuji Paz, mengatakan bahwa gelandang muda tersebut melakukan hal-hal luar biasa di lapangan, mengatakan: “Nico melakukan hal-hal yang luar biasa. Dia adalah pemain sepak bola yang mampu mengeluarkan trik dari topinya kapan saja.”
Fabregas juga menyoroti keserbagunaan dan sifat tidak terduga Paz, menjelaskan bahwa kemampuannya untuk mencoba dan mengeksekusi ide-ide gila membuatnya sulit untuk dikendalikan. Untuk alasan ini, Fabregas percaya Paz seharusnya tidak dibatasi musim ini, menambahkan: “Dia melakukan hal-hal gila yang tidak terduga, itulah sebabnya dia tidak boleh dikekang.”
Ketertarikan Inter pada Paz dan klausul pembelian kembali Madrid
Inter bersiap membuat pernyataan besar di jendela transfer mendatang dengan mengajukan tawaran €58 juta (£49juta/$63juta) untuk Paz. Klub melihat gelandang muda tersebut sebagai mitra jangka panjang untuk Lautaro Martinez dan percaya kreativitas dan fleksibilitasnya akan memperkuat serangan mereka untuk tahun-tahun mendatang. Namun, Inter menghadapi hambatan besar di Madrid. Raksasa Spanyol tersebut memiliki klausul pembelian kembali pada Paz, yang dilaporkan bernilai €8 juta pada 2025, €9 juta pada 2026, dan €10 juta pada 2027. Leverage kontrak ini memberikan Madrid kekuatan untuk memblokir kepindahan atau membawa kembali pemain tersebut dengan harga yang lebih rendah dari tawaran yang diusulkan Inter, yang memperumit ambisi besar Nerazzurri.
Presiden Como, Mirwan Suwarso, membahas situasi transfer Paz, menjelaskan bahwa Real Madrid sepenuhnya berhak untuk merekrutnya kembali berdasarkan persyaratan yang disepakati dalam kesepakatan awal. Dia menegaskan bahwa klub menghormati pengaturan tersebut dan masa depan pemain tetap menjadi pilihan pribadinya. Suwarso berkata: "Saya tidak peduli. Ini adalah situasi yang kita setujui sejak awal. Real Madrid diperbolehkan untuk membelinya kembali kapan saja mereka mau. Terserah Nico untuk memutuskan apa yang ingin dia lakukan dengan masa depannya. Kami sangat senang memilikinya. Kami suka membangun rumah untuknya di Como. Dia memilih untuk tetap tinggal musim ini, dan kami menjalani hari demi hari. Kita lihat bagaimana nantinya. Apakah dia akan kembali ke Madrid musim depan? Madrid memiliki setiap hak untuk melakukan itu. Apakah dia akan tetap bersama kami? Terserah dia apakah dia menginginkannya atau tidak."
Peran Sentral Paz dalam Kesuksesan Como Musim Ini
Paz telah menjadi pusat dari kampanye mengesankan Como, dengan klub saat ini duduk di posisi ketujuh dan mendorong kualifikasi Eropa. Penampilannya secara langsung berkontribusi pada hasil-hasil penting, termasuk kemenangan yang mengesankan atas Juventus dan hasil imbang yang sulit melawan juara bertahan Napoli. Dengan Paz dalam performa kuat, Fabregas akan berupaya membentuk sistemnya untuk memaksimalkan dampak gelandang tersebut, memastikan dia tetap menjadi kekuatan pendorong di balik upaya Como meraih finis bersejarah.
