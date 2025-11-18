Nico Paz Adalah Penyihir! Como Tak Boleh 'Mengekang' Sang Bintang Yang Bisa Mencetak Gol Dari 'Topi' Dia

Inter bersiap membuat pernyataan besar di jendela transfer mendatang dengan mengajukan tawaran €58 juta (£49juta/$63juta) untuk Paz. Klub melihat gelandang muda tersebut sebagai mitra jangka panjang untuk Lautaro Martinez dan percaya kreativitas dan fleksibilitasnya akan memperkuat serangan mereka untuk tahun-tahun mendatang. Namun, Inter menghadapi hambatan besar di Madrid. Raksasa Spanyol tersebut memiliki klausul pembelian kembali pada Paz, yang dilaporkan bernilai €8 juta pada 2025, €9 juta pada 2026, dan €10 juta pada 2027. Leverage kontrak ini memberikan Madrid kekuatan untuk memblokir kepindahan atau membawa kembali pemain tersebut dengan harga yang lebih rendah dari tawaran yang diusulkan Inter, yang memperumit ambisi besar Nerazzurri.

Presiden Como, Mirwan Suwarso, membahas situasi transfer Paz, menjelaskan bahwa Real Madrid sepenuhnya berhak untuk merekrutnya kembali berdasarkan persyaratan yang disepakati dalam kesepakatan awal. Dia menegaskan bahwa klub menghormati pengaturan tersebut dan masa depan pemain tetap menjadi pilihan pribadinya. Suwarso berkata: "Saya tidak peduli. Ini adalah situasi yang kita setujui sejak awal. Real Madrid diperbolehkan untuk membelinya kembali kapan saja mereka mau. Terserah Nico untuk memutuskan apa yang ingin dia lakukan dengan masa depannya. Kami sangat senang memilikinya. Kami suka membangun rumah untuknya di Como. Dia memilih untuk tetap tinggal musim ini, dan kami menjalani hari demi hari. Kita lihat bagaimana nantinya. Apakah dia akan kembali ke Madrid musim depan? Madrid memiliki setiap hak untuk melakukan itu. Apakah dia akan tetap bersama kami? Terserah dia apakah dia menginginkannya atau tidak."