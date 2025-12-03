ESPN melaporkan bahwa “dua suporter naik ke dalam bus tim untuk meluapkan kemarahan, sebelum kekerasan pecah ketika para pemain turun dari bus”. Terem Moffi dan jebolan akademi Chelsea Jeremie Boga termasuk di antara mereka yang menjadi sasaran dalam insiden mengerikan tersebut.

Keduanya disebut “dipukul, diludahi, ditendang, dan dihina oleh para ultras”. Saksi mata menyampaikan laporan tersebut kepada ESPN setelah rombongan Nice tiba kembali dari perjalanan mereka dari bandara.

Sumber ESPN menambahkan bahwa Moffi kini diberi “cuti sakit” selama sepekan, sementara Boga selama lima hari. Keduanya juga telah mendatangi kantor polisi setempat untuk mengajukan tuntutan terhadap para pelaku. Pihak kepolisian belum memberikan komentar resmi.