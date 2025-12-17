"Kini Saya Nge-rap!" - Idola Baru Vancouver Whitecaps Thomas Muller Cinta Hidup Di Kanada Tapi Ogah-Ogahan Belajar Bahasa Inggris

Sementara integrasi Muller di lapangan berjalan mulus - mencetak sembilan gol dan memberikan empat assist hanya dalam 13 penampilan - usaha akademisnya di luar lapangan kurang berhasil. Penyerang, yang bahasa Inggrisnya selalu fungsional tetapi dengan aksen Bavarian yang kental, mengakui bahwa ia tiba di Kanada dengan harapan tinggi untuk memperbaiki keterampilan bahasanya hingga mencapai tingkat yang mendekati penutur asli.

"Sejujurnya, saya menemukan diriku sendiri putus asa pada hal yang sama seperti di rumah," Muller mengakui dalam wawancara. "Misalnya, saya memiliki niat kuat untuk secara aktif bekerja pada keterampilan bahasa Inggris saya dengan aplikasi. Saya ingin berusaha untuk menjadi lebih baik dengan cepat.

"Pada akhirnya, saya menyadari membiarkan hari-hari berlalu begitu saja. Saya bahkan memiliki cukup waktu, tetapi saya terlalu malas untuk menggunakan aplikasi tersebut."

Penggemar Muller tidak akan terkejut mendengar bahwa kurangnya tata bahasa yang sempurna tidak banyak membungkamnya. Sepanjang kariernya, dia dikenal sebagai "Radio Muller" karena komunikasi berkelanjutannya di lapangan dan humor di luar lapangan. Dia bersikeras bahwa pendekatan "malas" terhadap pembelajaran formal tidak menghentikannya menjadi pemimpin vokal di ruang ganti Whitecaps.

"Saya akan mengatakan begini: Saya tidak menahan diri dengan komentar bodoh bahkan dalam bahasa Inggris," dia tertawa. "Dan dengan bumbu kesalahan tata bahasa, mereka pasti sedikit lebih aneh daripada di rumah."

