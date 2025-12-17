Getty Images Sport
"Kini Saya Nge-rap!" - Idola Baru Vancouver Whitecaps Thomas Muller Cinta Hidup Di Kanada Tapi Ogah-Ogahan Belajar Bahasa Inggris
Muller sedang terbang tinggi di Kanada
Perpindahan Muller ke Major League Soccer selalu akan menjadi tontonan yang menarik. Penyerang tersebut, yang menghabiskan 25 tahun yang gemilang di Bayern Munich, menukar tekanan tinggi di Allianz Arena dengan pemandangan indah British Columbia pada bulan Agustus. Meskipun musim debutnya berakhir dengan kekecewaan setelah kekalahan 3-1 dari Inter Miami yang dipimpin oleh Lionel Messi di final Piala MLS awal bulan ini, pemain berusia 36 tahun itu menegaskan bahwa ia menikmati setiap menit dari petualangannya di Kanada - meskipun perkembangan bahasa lingkungannya terhenti.
Muller merefleksikan transisinya dari Bundesliga ke MLS, memberikan sekilas ke dalam campuran budaya unik di ruang ganti Whitecaps dan metode adaptasinya yang eksentrik.
'Terlalu malas untuk belajar'
Sementara integrasi Muller di lapangan berjalan mulus - mencetak sembilan gol dan memberikan empat assist hanya dalam 13 penampilan - usaha akademisnya di luar lapangan kurang berhasil. Penyerang, yang bahasa Inggrisnya selalu fungsional tetapi dengan aksen Bavarian yang kental, mengakui bahwa ia tiba di Kanada dengan harapan tinggi untuk memperbaiki keterampilan bahasanya hingga mencapai tingkat yang mendekati penutur asli.
"Sejujurnya, saya menemukan diriku sendiri putus asa pada hal yang sama seperti di rumah," Muller mengakui dalam wawancara. "Misalnya, saya memiliki niat kuat untuk secara aktif bekerja pada keterampilan bahasa Inggris saya dengan aplikasi. Saya ingin berusaha untuk menjadi lebih baik dengan cepat.
"Pada akhirnya, saya menyadari membiarkan hari-hari berlalu begitu saja. Saya bahkan memiliki cukup waktu, tetapi saya terlalu malas untuk menggunakan aplikasi tersebut."
Penggemar Muller tidak akan terkejut mendengar bahwa kurangnya tata bahasa yang sempurna tidak banyak membungkamnya. Sepanjang kariernya, dia dikenal sebagai "Radio Muller" karena komunikasi berkelanjutannya di lapangan dan humor di luar lapangan. Dia bersikeras bahwa pendekatan "malas" terhadap pembelajaran formal tidak menghentikannya menjadi pemimpin vokal di ruang ganti Whitecaps.
"Saya akan mengatakan begini: Saya tidak menahan diri dengan komentar bodoh bahkan dalam bahasa Inggris," dia tertawa. "Dan dengan bumbu kesalahan tata bahasa, mereka pasti sedikit lebih aneh daripada di rumah."
Rapping, yodelling, dan obrolan Nagelsmann
Muller melukiskan gambaran yang jelas tentang suasana di dalam kamp Vancouver. Dikenal karena kemampuannya untuk terhubung dengan kelompok pemain yang beragam, dia menggambarkan perannya dalam skuad dengan gambaran yang biasanya penuh warna, mengungkapkan pertukaran budaya yang membuatnya bertukar syair dengan rekan-rekan setimnya yang lebih muda.
Menegaskan bahwa dia "tidak menganggapnya mungkin" bahwa dia akan kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya, dia menambahkan: "Pelatih nasional Julian Nagelsmann pernah berkata, 'Saya bisa menangani 'para rapper dan penyanyi yodel.' Sekarang saya nge-rap dan menyanyi yodel di Kanada."
Tentang kehidupannya di Kanada, dia menambahkan: "Ada momen ketika saya menikmati jenis kebebasan ini. Tapi kadang-kadang saya juga berpikir: Saya ingin berada di dalam boble Bayern sekarang, dalam situasi tekanan absolut itu; saya sangat menikmatinya selama bertahun-tahun. [Saya memiliki] sedikit lebih banyak waktu untuk merenung di Kanada karena saya tidak ditarik ke begitu banyak arah sekaligus seperti yang saya alami di Jerman."
Bergerak penuh menuju 2026
Muller menandatangani kontrak jangka pendek dengan Whitecaps yang termasuk opsi untuk memperpanjang hingga keseluruhan musim 2026. Setelah merasakan kekalahan di final melawan Inter Miami, pemain berusia 36 tahun ini bersemangat untuk kembali tahun depan dengan tujuan memimpin timnya meraih gelar juara.
Baru-baru ini menumbuhkan janggut penuh, dia mengatakan merasa berjiwa petualang menjelang tantangan baru. Dan sekarang dia memiliki janggut penuh. "[Janggut ini] terjadi agak kebetulan. Tapi umpan baliknya begitu positif sehingga saya tetap menjaganya." Dia mengatakan mengaitkan rambut wajahnya "pasti dengan babak baru dalam karier saya. Dan jika orang mengatakan itu terlihat berjiwa petualang, maka itu tidak masalah bagi saya."
