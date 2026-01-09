Perjalanan Neymar Menuju Piala Dunia Dimulai! Legenda Brasil Ini Memulai Proses Penyembuhan Dari Operasi Lutut

Melihat Neymar kembali di gym dengan senyum di wajahnya memberikan harapan, ini datang hanya beberapa minggu setelah pengungkapan bahwa masa depannya dalam olahraga ini tergantung pada keseimbangan. Beban fisik dan mental akibat cedera berulang - khususnya cedera ACL dan meniskus yang menghancurkan pada Oktober 2023 - mendorong sang pemain depan ke titik ekstrem.

Awal bulan ini, ayah sekaligus agen sang pemain membuat pengakuan mengejutkan bahwa putranya benar-benar mempertimbangkan pensiun dari sepak bola profesional setelah kemunduran cedera terbaru ini. Kelelahan mental dari siklus rehabilitasi yang konstan menyebabkan percakapan serius tentang gantung sepatu untuk selamanya.

Dia berkata: "Dia mengalami cedera meniskus, pers memberitakannya sebelum kami berbicara dengannya, dan pikirannya menjadi kosong. Ini sangat banyak untuk diterima... Saya pergi ke rumah anak saya. 'Jadi, bagaimana kabarmu?'

"Dia menoleh kepada saya dan berkata, 'Saya tidak bisa menahannya lagi. Mari kita operasi. Ayah ... saya bahkan tidak tahu apakah ini layak untuk dioperasi. Bagi saya, saya sudah cukup.'"

Namun, pikiran tersebut sekarang telah benar-benar disingkirkan. Fokusnya telah sepenuhnya bergeser dari "jika" ia akan bermain lagi menjadi "kapan." Konfirmasi komitmennya pada olahraga ini datang dalam bentuk perpanjangan kontrak yang ditandatangani minggu ini, yang akan membuatnya bertahan di Santos hingga akhir 2026. Kesepakatan ini tidak hanya mengamankan masa depan klubnya tetapi juga menjadi deklarasi niat: Neymar belum selesai.