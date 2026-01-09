Getty Images Sport
Perjalanan Neymar Menuju Piala Dunia Dimulai! Legenda Brasil Ini Memulai Proses Penyembuhan Dari Operasi Lutut
Kembali ke gym
Superstar Brasil itu telah memulai proses pemulihan setelah menjalani prosedur kecil pada lutut kirinya pada 22 Desember. Neymar melapor ke fasilitas latihan Santos pada hari Kamis untuk memulai persiapan fisiknya, menandakan akhir dari masa istirahat singkat pasca-operasinya, klaim ESPN. Ini adalah pemandangan yang akan memberikan kelegaan bagi para penggemar Santos dan tim nasional Brasil, yang telah melihat idola mereka berjuang menghadapi serangkaian kemunduran fisik selama 18 bulan terakhir.
Pengamat di lapangan latihan mencatat bahwa penyerang tersebut tampak dalam suasana hati yang positif saat berlatih di gimnasium klub. Regimen latihannya saat ini terdiri dari latihan spesifik yang dirancang untuk memperkuat lutut kiri setelah operasi artroskopi, yang diperlukan untuk memperbaiki masalah meniskus. Meskipun operasi tersebut dianggap "kecil," implikasi dari pemulihannya sangat besar. Dengan ulang tahunnya yang ke-34 mendekat pada 5 Februari, Neymar tahu bahwa setiap hari rehabilitasi sangat berarti jika dia ingin membuktikan kebugarannya untuk apa yang kemungkinan menjadi upaya terakhirnya dalam meraih kejayaan global.
- Getty Images Sport
Pengorbanan untuk Santos
Narasi seputar cedera terbaru ini adalah tentang pengorbanan dan loyalitas. Operasi itu sendiri adalah keputusan yang diperhitungkan, ditunda oleh pemain untuk membantu klub masa kecilnya, Santos, selama periode kritis dalam sejarah mereka. Menghadapi prospek menakutkan degradasi, Neymar memilih untuk menunda operasi agar bisa tersedia untuk pertandingan terakhir kampanye.
Itu adalah perjudian dengan tubuhnya sendiri, tetapi yang terbayar untuk klub. Kehadiran dan penampilannya dalam minggu-minggu terakhir musim itu digambarkan sebagai "penting," memberikan kepemimpinan dan kualitas yang dibutuhkan untuk membantu tim menghindari degradasi. Setelah mengamankan keselamatan klub dan melindungi status mereka di kasta tertinggi, ia segera menjalani prosedur untuk memperbaiki masalah yang tersisa, mengutamakan kebutuhan kolektif di atas kenyamanan fisiknya sendiri.
Pertanyaan pensiun
Melihat Neymar kembali di gym dengan senyum di wajahnya memberikan harapan, ini datang hanya beberapa minggu setelah pengungkapan bahwa masa depannya dalam olahraga ini tergantung pada keseimbangan. Beban fisik dan mental akibat cedera berulang - khususnya cedera ACL dan meniskus yang menghancurkan pada Oktober 2023 - mendorong sang pemain depan ke titik ekstrem.
Awal bulan ini, ayah sekaligus agen sang pemain membuat pengakuan mengejutkan bahwa putranya benar-benar mempertimbangkan pensiun dari sepak bola profesional setelah kemunduran cedera terbaru ini. Kelelahan mental dari siklus rehabilitasi yang konstan menyebabkan percakapan serius tentang gantung sepatu untuk selamanya.
Dia berkata: "Dia mengalami cedera meniskus, pers memberitakannya sebelum kami berbicara dengannya, dan pikirannya menjadi kosong. Ini sangat banyak untuk diterima... Saya pergi ke rumah anak saya. 'Jadi, bagaimana kabarmu?'
"Dia menoleh kepada saya dan berkata, 'Saya tidak bisa menahannya lagi. Mari kita operasi. Ayah ... saya bahkan tidak tahu apakah ini layak untuk dioperasi. Bagi saya, saya sudah cukup.'"
Namun, pikiran tersebut sekarang telah benar-benar disingkirkan. Fokusnya telah sepenuhnya bergeser dari "jika" ia akan bermain lagi menjadi "kapan." Konfirmasi komitmennya pada olahraga ini datang dalam bentuk perpanjangan kontrak yang ditandatangani minggu ini, yang akan membuatnya bertahan di Santos hingga akhir 2026. Kesepakatan ini tidak hanya mengamankan masa depan klubnya tetapi juga menjadi deklarasi niat: Neymar belum selesai.
- Getty Images Sport
Neymar menargetkan Piala Dunia
"Mimpi" yang membuat Neymar tidak jadi pensiun adalah Piala Dunia 2026. Penyerang tersebut sangat fokus untuk membuktikan kebugarannya agar mendapatkan tempat di tim Brasil untuk turnamen tersebut.
Ia belum tampil untuk tim nasional sejak malam yang menentukan pada bulan Oktober 2023 selama kualifikasi Piala Dunia. Jalan kembali ke starting XI Selecao panjang; ia harus terlebih dahulu membuktikan bahwa ia dapat mengatasi tuntutan sepak bola domestik lagi. Meskipun belum ada tanggal pasti yang ditetapkan untuk kembalinya ia ke aksi kompetitif, harapan tinggi bahwa ia akan sepenuhnya fit untuk awal musim Serie A Brasil 2026, yang dimulai akhir bulan ini.
Jika ia bisa tetap fit, panggung telah disiapkan untuk cerita penebusan dongeng. Dari kedalaman cedera ACL dan ambang pensiun hingga memimpin Santos dan berjuang untuk mendapatkan tempat di Piala Dunia, perjalanan Neymar jauh dari selesai. Sesi gym pada hari Kamis hanyalah langkah pertama, tetapi itu adalah yang paling penting sejauh ini.
Iklan