Tak Ada Tempat Untuk Neymar Di Piala Dunia? Carlo Ancelotti Tegaskan Skuad Brasil Hampir Diputuskan & Eks Bintang PSG Itu Sekali Lagi Diabaikan
Penantian Neymar untuk kembali membela Brasil berlanjut
Penggemar Brazil dengan sabar menunggu Neymar mengenakan seragam tim nasional sekali lagi menjelang Piala Dunia yang semakin dekat. Mantan bintang Barcelona dan Paris Saint-Germain tersebut belum bermain untuk juara lima kali Piala Dunia sejak Oktober 2023, ketika Brazil kalah 2-0 dari Uruguay. Neymar harus ditandu keluar pada waktu tambahan babak pertama dalam pertandingan itu, dan ketakutan terburuk Brazil menjadi kenyataan setelah ia didiagnosis dengan cedera ligamen cruciate anterior.
Penyerang yang mempesona itu menghabiskan hampir satu tahun di pinggir lapangan, sebelum menandai kembalinya untuk mantan klubnya Al-Hilal pada Oktober 2024.
Dia membuat kembalinya yang sensasional ke klub masa kecilnya Santos pada musim dingin awal tahun ini, tetapi dia kesulitan untuk mendapatkan kembali kebugaran dan ritmenya, absen dalam 40 pertandingan setahun terakhir. Cedera hamstring terbarunya membuatnya absen selama lebih dari enam minggu. Neymar menandai kembalinya dengan bermain selama 23 menit saat melawan Fortaleza dalam hasil imbang 1-1 di liga, tetapi itu tidak cukup untuk meyakinkan pelatih Brazil Ancelotti untuk memasukkannya dalam skuad untuk pertandingan persahabatan mendatang melawan Senegal dan Tunisia.
Apakah Ancelotti mengisyaratkan Neymar tidak masuk dalam pilihan Piala Dunia?
Pada bulan Oktober, Neymar diberi kesempatan internasional oleh Ancelotti, yang menyatakan bahwa pintu tim nasional Brasil akan selalu terbuka untuk pemain berusia 33 tahun itu selama ia dalam kondisi fisik yang baik. "Neymar bisa bermain di level tertinggi dalam tim ini tanpa masalah," kata mantan pelatih Real Madrid itu kepada wartawan. "Ketika ia dalam kondisi fisik yang baik, ia memiliki kualitas untuk bermain tidak hanya di Brasil tetapi di tim mana pun di dunia karena bakatnya."
Namun, setelah pengumuman skuad Brasil untuk pertandingan persahabatan internasional mendatang, wartawan sekali lagi mulai berspekulasi apakah pencetak gol terbanyak sepanjang masa Selecao itu akan masuk ke Piala Dunia 2026 di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko musim panas mendatang. Selama konferensi pers baru-baru ini, Ancelotti mengatakan: "Saya belum berbicara dengan Neymar, kita lihat apa yang terjadi ketika ia pulih dan dapat bermain lagi." Dia juga menambahkan bahwa dia "mungkin akan memanggil pemain yang kurang bugar untuk satu atau dua pertandingan pertama Piala Dunia, tetapi tidak mungkin" baginya "untuk menyertakan pemain yang tidak siap secara fisik untuk seluruh turnamen. Kami membutuhkan pemain yang berada di posisi terbaik mereka."
Pernyataan Ancelotti setelah pengumuman skuad mungkin semakin menambah anggapan bahwa Neymar mungkin benar-benar melewatkan penerbangan untuk acara utama tahun depan. "Saya percaya bahwa semakin lama saya menghabiskan waktu dengan para pemain, semakin dekat kita dengan daftar akhir. Saya pikir kita hampir sampai pada daftar akhir untuk bulan Juni, saya pikir 17 hingga 18 pemain," kata pelatih kepala asal Italia itu.
Impian Ancelotti: Mengakhiri Penantian 24 Tahun Brasil untuk Piala Dunia
Dalam sebuah wawancara dengan FIFA awal tahun ini, mantan bos AC Milan, Chelsea, PSG, Bayern Munich, dan Everton mengungkapkan ambisinya untuk membimbing Brasil meraih kejayaan Piala Dunia tahun depan. "Hal yang sama yang selalu kami harapkan!", kata Ancelotti ketika ditanya apa yang diharapkannya dari pendukung setia Brasil di Piala Dunia. "Mereka akan memberikan dukungan yang luar biasa kepada kami. Saya pikir itu adalah tanggung jawab kami, di Selecao, untuk memberikan apa yang diinginkan orang Brasil: memenangkan Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 24 tahun."
Masa depan Neymar di Santos tidak pasti di tengah ketidakhadiran dari tim Brasil
Neymar mendekati akhir kontraknya dengan Santos, dengan laporan yang menunjukkan bahwa raksasa Brasil tersebut dilaporkan berada dalam dilema mengenai masa depan sang superstar di klub. Baru-baru ini, Marcelo Teixeira, presiden klub, mengonfirmasi bahwa mereka ingin memperbarui kontrak Neymar. Tapi perpanjangan apapun akan datang dengan batasan keuangan.
"Proyek Neymar bukan untuk enam bulan atau setahun. Ini untuk Piala Dunia 2026," kata Teixeira. "Santos tahu bagaimana mereka akan memperlakukan Neymar, investasi yang dilakukan. Itu adalah investasi besar. Santos dan Neymar mengevaluasi situasi secara berkala. Kami mengevaluasinya saat dia datang, dan evaluasi itu tidak sama dengan hari ini. Dan situasi keuangan akan dievaluasi oleh kedua belah pihak hingga akhir tahun. Dia tidak khawatir tentang keuangan. Dan Santos memiliki batas.
"Proyek Neymar adalah Piala Dunia 2026. Jika kami menemukan kesepahaman, kelanjutannya akan dikonfirmasi. Selama Santos dan Neymar, yang memiliki pemahaman kepercayaan yang kuat dan positif, mencapai kesepahaman. Saya percaya kami akan menyelesaikan situasi ini pada waktu yang tepat."
Laporan menunjukkan bahwa reuni dengan Lionel Messi dan Luis Suarez di Inter Miami dapat berpotensi terwujud.
