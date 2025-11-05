Tak Ada Tempat Untuk Neymar Di Piala Dunia? Carlo Ancelotti Tegaskan Skuad Brasil Hampir Diputuskan & Eks Bintang PSG Itu Sekali Lagi Diabaikan

Pada bulan Oktober, Neymar diberi kesempatan internasional oleh Ancelotti, yang menyatakan bahwa pintu tim nasional Brasil akan selalu terbuka untuk pemain berusia 33 tahun itu selama ia dalam kondisi fisik yang baik. "Neymar bisa bermain di level tertinggi dalam tim ini tanpa masalah," kata mantan pelatih Real Madrid itu kepada wartawan. "Ketika ia dalam kondisi fisik yang baik, ia memiliki kualitas untuk bermain tidak hanya di Brasil tetapi di tim mana pun di dunia karena bakatnya."

Namun, setelah pengumuman skuad Brasil untuk pertandingan persahabatan internasional mendatang, wartawan sekali lagi mulai berspekulasi apakah pencetak gol terbanyak sepanjang masa Selecao itu akan masuk ke Piala Dunia 2026 di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko musim panas mendatang. Selama konferensi pers baru-baru ini, Ancelotti mengatakan: "Saya belum berbicara dengan Neymar, kita lihat apa yang terjadi ketika ia pulih dan dapat bermain lagi." Dia juga menambahkan bahwa dia "mungkin akan memanggil pemain yang kurang bugar untuk satu atau dua pertandingan pertama Piala Dunia, tetapi tidak mungkin" baginya "untuk menyertakan pemain yang tidak siap secara fisik untuk seluruh turnamen. Kami membutuhkan pemain yang berada di posisi terbaik mereka."

Pernyataan Ancelotti setelah pengumuman skuad mungkin semakin menambah anggapan bahwa Neymar mungkin benar-benar melewatkan penerbangan untuk acara utama tahun depan. "Saya percaya bahwa semakin lama saya menghabiskan waktu dengan para pemain, semakin dekat kita dengan daftar akhir. Saya pikir kita hampir sampai pada daftar akhir untuk bulan Juni, saya pikir 17 hingga 18 pemain," kata pelatih kepala asal Italia itu.