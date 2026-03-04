AFP
Neymar mengirim pesan emosional kepada 'adik kecilnya' Rodrygo setelah cedera ACL yang membuat rekan setimnya di Brasil absen dari Piala Dunia 2026
Real Madrid mengonfirmasi diagnosis yang mengerikan.
Kondisi yang serius menjadi jelas pada Selasa pagi ketika Los Blancos merilis laporan medis resmi setelah serangkaian tes yang intensif. Pernyataan klub mengonfirmasi skenario terburuk bagi penyerang berusia 25 tahun tersebut: "Setelah tes yang dilakukan hari ini terhadap pemain kami Rodrygo oleh Tim Medis Real Madrid, ia didiagnosis mengalami robekan ligamen cruciatum anterior dan robekan meniskus eksternal pada kaki kanan." Cedera tersebut terjadi hanya 11 menit setelah ia masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-55 dalam pertandingan melawan Getafe, menandai akhir tragis bagi kampanyenya di kompetisi domestik.
Rodrygo, yang baru-baru ini mengalami tendinitis, tampak sangat sedih saat lututnya ambruk saat melakukan gerakan tipuan khasnya di sayap. Meskipun merasakan sakit yang hebat, ia berhasil menyelesaikan pertandingan, namun hasil pemindaian selanjutnya menunjukkan proses pemulihan yang panjang, biasanya memakan waktu antara tujuh hingga sembilan bulan. Rentang waktu ini secara efektif mengakhiri harapan untuknya mewakili Brasil di panggung dunia musim panas ini, meninggalkan kekosongan signifikan dalam formasi serangan tim nasional saat mereka bersiap untuk ajang global.
Neymar menyampaikan dukungan tulus kepada 'penggantinya'.
Menggunakan media sosial untuk mendukung "adik kecilnya," Neymar mengungkapkan kesedihan mendalamnya atas kabar tersebut, mengacu pada pengalamannya sendiri dalam rehabilitasi cedera jangka panjang. Dalam postingannya di Instagram, mantan pemain Barcelona dan Paris Saint-Germain itu menulis: "Hari ini adalah salah satu hari tersedih dalam hidupku. Ketika aku mendengar tentang cedera itu, semua kenangan itu tiba-tiba muncul di benakku. Semua penderitaan, semua kesedihan, dan ketakutan untuk mengalami cedera ini! Nomor 10-ku, anakku, pewarisku (seperti yang aku panggil), aku hanya meminta satu hal padamu... 'jaga dirimu' sekarang saatnya untuk dikelilingi oleh semua orang yang kamu cintai… Dan seperti yang kamu katakan, kamu tidak pantas mengalami ini sekarang, tapi siapa kita untuk meragukan rencana Tuhan. Adik kecil… KEKUATAN, aku yakin kau akan kembali dengan penuh semangat. Aku mencintaimu. Seperti cara kau mendukungku, aku akan selalu ada untukmu!"
Rodrygo secara khusus menanggapi postingan Neymar, mengatakan: "Terima kasih, idola ku! Sangat sulit, tapi Tuhan tahu segala sesuatu. Aku akan berada di pinggir lapangan mendukung kalian semua, seperti biasa! Aku mencintaimu."
Rodrygo berbagi kisah tentang kekecewaan di Piala Dunia.
Rodrygo sendiri tidak menyembunyikan perasaannya, berbagi kesedihannya dengan penggemar di seluruh dunia. Dalam pembaruan yang mengharukan, bintang Real Madrid itu mengakui bahwa inilah skenario yang paling ia takuti sepanjang kariernya. Rodrygo menulis di Instagram-nya: "Salah satu hari terburuk dalam hidupku, betapa aku selalu takut akan cedera ini… mungkin hidup telah sedikit kejam padaku belakangan ini… aku tidak tahu apakah aku pantas mendapat ini, tapi apa yang bisa aku keluhkan? Banyak hal indah yang aku alami yang juga tidak aku pantas dapatkan. Sebuah rintangan besar telah muncul dalam hidupku, dalam karierku, yang mencegahku melakukan apa yang paling aku cintai untuk sementara waktu. Aku absen untuk sisa musim ini bersama klubku dan absen dari Piala Dunia bersama negaraku, sebuah mimpi yang semua orang tahu betapa berarti bagiku. Yang bisa aku lakukan hanyalah tetap kuat seperti biasa, yang bukanlah hal baru."
Meskipun kecewa berat karena absen dari Piala Dunia, penyerang tersebut tetap bersyukur atas dukungan yang mengalir dari rekan-rekannya dan para pendukung. Menanggapi pesan-pesan yang diterimanya, Rodrygo menambahkan: "Terima kasih kepada semua orang atas doa, pesan, dan kasih sayang kalian! Kalian semua sangat berarti bagi saya. Meskipun ini adalah masa yang sangat sulit, saya berjanji tidak akan berhenti di sini. Saya percaya masih banyak hal luar biasa yang akan saya alami dan bawa kebahagiaan bagi semua yang mempercayai saya. Ini hanya sampai jumpa lagi."
Arbeloa dan Ancelotti menghadapi krisis taktis.
Dampak dari cedera ini dirasakan sama besarnya di bangku cadangan maupun di lapangan. Pelatih Real Madrid, Alvaro Arbeloa, kini dihadapkan pada dilema pemilihan pemain saat timnya memasuki fase krusial musim ini. Dengan Kylian Mbappe yang sudah absen dan Franco Mastantuono yang menghadapi sanksi, kehilangan Rodrygo membuat raksasa Spanyol ini hanya memiliki Vinicius Junior dan Gonzalo Garcia sebagai opsi serangan utama untuk laga melawan Celta Vigo. Waktu yang tidak tepat ini terjadi saat Madrid berusaha mengejar rival Barcelona di puncak klasemen. Bagi tim nasional Brasil, Carlo Ancelotti kini harus menghadapi Piala Dunia tanpa salah satu kekuatan serangan andalannya. Selecao sering mengandalkan chemistry antara Neymar, Rodrygo, dan Vinicius, namun skuad kini harus mencari keseimbangan baru di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
