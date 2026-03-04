Neymar mengirim pesan emosional kepada 'adik kecilnya' Rodrygo setelah cedera ACL yang membuat rekan setimnya di Brasil absen dari Piala Dunia 2026

Rodrygo sendiri tidak menyembunyikan perasaannya, berbagi kesedihannya dengan penggemar di seluruh dunia. Dalam pembaruan yang mengharukan, bintang Real Madrid itu mengakui bahwa inilah skenario yang paling ia takuti sepanjang kariernya. Rodrygo menulis di Instagram-nya: "Salah satu hari terburuk dalam hidupku, betapa aku selalu takut akan cedera ini… mungkin hidup telah sedikit kejam padaku belakangan ini… aku tidak tahu apakah aku pantas mendapat ini, tapi apa yang bisa aku keluhkan? Banyak hal indah yang aku alami yang juga tidak aku pantas dapatkan. Sebuah rintangan besar telah muncul dalam hidupku, dalam karierku, yang mencegahku melakukan apa yang paling aku cintai untuk sementara waktu. Aku absen untuk sisa musim ini bersama klubku dan absen dari Piala Dunia bersama negaraku, sebuah mimpi yang semua orang tahu betapa berarti bagiku. Yang bisa aku lakukan hanyalah tetap kuat seperti biasa, yang bukanlah hal baru."

Meskipun kecewa berat karena absen dari Piala Dunia, penyerang tersebut tetap bersyukur atas dukungan yang mengalir dari rekan-rekannya dan para pendukung. Menanggapi pesan-pesan yang diterimanya, Rodrygo menambahkan: "Terima kasih kepada semua orang atas doa, pesan, dan kasih sayang kalian! Kalian semua sangat berarti bagi saya. Meskipun ini adalah masa yang sangat sulit, saya berjanji tidak akan berhenti di sini. Saya percaya masih banyak hal luar biasa yang akan saya alami dan bawa kebahagiaan bagi semua yang mempercayai saya. Ini hanya sampai jumpa lagi."