Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Neymar menanggapi rumor transfer ke MLS setelah penampilan mengecewakan terbarunya bersama Santos
Klub-klub besar MLS mengincar bintang Brasil
Rumor mengenai masa depan Neymar semakin menguat menyusul laporan bahwa FC Cincinnati sangat berminat untuk mendatangkan pemain berusia 34 tahun itu ke Amerika Serikat. Dikabarkan bahwa ayah sang penyerang sudah bersiap untuk menghadiri pertemuan penting dengan perwakilan MLS guna membahas kesepakatan yang memungkinkan mantan bintang Barcelona dan PSG itu pindah ke Amerika Serikat setelah Piala Dunia 2026 berakhir.
Penyerang veteran ini kembali ke klub masa kecilnya, Santos, pada Januari 2025 dan tetap produktif, dengan mencetak 15 gol dan tujuh assist dalam 38 penampilan. Namun, dengan kontraknya yang akan berakhir pada Desember, prospek tantangan baru di Amerika Utara mulai membayangi masa tugas keduanya bersama klub Serie A Brasil tersebut.
- Getty Images Sport
Neymar angkat bicara soal masa depannya
Saat ditanyai di zona campuran setelah hasil imbang yang mengecewakan Santos melawan Recoleta, Neymar ditanya secara langsung mengenai kemungkinan hengkangnya dari Santos pada bursa transfer mendatang. "Saya tidak tahu," jawab Neymar. "Sejujurnya, saya tidak tahu. Saya memiliki kontrak dengan Santos hingga akhir tahun ini dan saya berniat untuk menepatinya."
Ketegangan memuncak di Vila Belmiro
Suasana di Vila Belmiro memanas pada Selasa malam ketika Neymar terlibat dalam konfrontasi sengit dengan seorang suporter yang menuduhnya "manja." Pemain timnas Brasil itu, yang mencetak gol pembuka bagi timnya, tidak menanggapi hinaan tersebut dengan enteng; ia membalas ejekan sang penonton dengan mengejek penampilannya dan membela etos kerjanya di lapangan. Dia kemudian mengatakan mengenai pertukaran kata-kata yang memanas itu: "Saya hanya mengeluh, saya tidak berdebat, saya membalas penggemar itu mengenai cara dia berbicara kepada saya. Saya memahami penggemar yang mengkritik permainan kami, tetapi ketika itu menjadi pribadi, ketika dia menyerang dengan cara yang berbeda, saya tidak bisa menerimanya."
- Getty
Musim di persimpangan jalan
Dengan kontraknya yang akan segera berakhir dan minat dari Amerika Serikat yang semakin menguat, prioritas utama Neymar saat ini adalah menjaga kebugarannya untuk penampilannya yang berpotensi menjadi yang keempat di Piala Dunia musim panas ini. Pemain kunci tersebut baru-baru ini menjalani prosedur lanjutan pada lututnya untuk memastikan ia berada dalam kondisi prima saat Brasil bertanding di Amerika Utara, yang mungkin akan menjadi ajang unjuk kemampuan menjelang kemungkinan kepindahannya ke MLS. Sebelum menjalani tugas-tugas internasional, Santos harus melewati serangkaian pertandingan yang sulit, dimulai dengan laga kandang melawan Fluminense.