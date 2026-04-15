Neymar menanggapi rumor transfer ke MLS setelah penampilan mengecewakan terbarunya bersama Santos

Rumor mengenai masa depan Neymar semakin menguat menyusul laporan bahwa FC Cincinnati sangat berminat untuk mendatangkan pemain berusia 34 tahun itu ke Amerika Serikat. Dikabarkan bahwa ayah sang penyerang sudah bersiap untuk menghadiri pertemuan penting dengan perwakilan MLS guna membahas kesepakatan yang memungkinkan mantan bintang Barcelona dan PSG itu pindah ke Amerika Serikat setelah Piala Dunia 2026 berakhir.

Penyerang veteran ini kembali ke klub masa kecilnya, Santos, pada Januari 2025 dan tetap produktif, dengan mencetak 15 gol dan tujuh assist dalam 38 penampilan. Namun, dengan kontraknya yang akan berakhir pada Desember, prospek tantangan baru di Amerika Utara mulai membayangi masa tugas keduanya bersama klub Serie A Brasil tersebut.