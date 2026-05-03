Neymar - Robinho Jr
Neymar dikabarkan terlibat dalam perkelahian fisik dengan Robinho Jr dalam sesi latihan Santos

Neymar dikabarkan terlibat dalam pertengkaran fisik yang memanas dengan Robinho Jr. saat sesi latihan Santos. Terjadi "dorong-mendorong" di antara keduanya, dan dilaporkan bahwa Neymar menjegal pemain muda tersebut dalam sesi latihan hari Minggu. Meskipun situasi sempat memanas, laporan menyebutkan bahwa kedua pemain tersebut telah menyelesaikan perselisihan mereka menjelang pertandingan-pertandingan mendatang.

    Pertandingan persahabatan di markas Santos

    Menurut Globo Esporte, Neymar marah saat sesi latihan pada hari Minggu di fasilitas Rei Pele setelah berhasil dilewati oleh Robinho Jr. Insiden tersebut terjadi saat sesi latihan bagi para pemain yang tidak diturunkan dalam pertandingan Serie A Brasil melawan Palmeiras pada hari Sabtu. Neymar meminta pemain muda itu untuk "tenang saja" sebelum diduga membalas dengan menjegalnya hingga terjatuh. Hal ini memicu pertengkaran dan bentrokan fisik di antara keduanya.

    Gangguan di balik layar

    Santos belum memberikan komentar mengenai hal tersebut hingga saat ini, sementara tim humas Neymar menyatakan "tidak mengetahui apa-apa mengenai hal tersebut" setelah dihubungi oleh Globo Esporte. Situasi ini dikabarkan telah menimbulkan kegemparan di balik layar, yang memicu keluhan dari perwakilan Robinho Jr kepada pengurus klub.

  • Permintaan maaf dan memperbaiki hubungan

    Meskipun terjadi pertengkaran sengit, Globo Esporte juga melaporkan bahwa Neymar mendatangi pemain berusia 18 tahun itu—putra dari mantan pemain sayap Real Madrid, Robinho—saat masih berada di pusat latihan untuk meminta maaf atas perilakunya yang gegabah. Dikabarkan bahwa hubungan di antara mereka, yang digambarkan seperti "paman baptis dan keponakan baptis", segera membaik. Kedua pemain tersebut absen dalam laga derby akhir pekan lalu dan sedang berlatih bersama tim cadangan serta para pemain yang tidak masuk skuad utama.

    Apa yang akan terjadi selanjutnya dengan Neymar?

    Menjelang pertandingan berikutnya, Santos tengah mempersiapkan diri untuk laga Copa Sudamericana melawan Recoleta pada hari Selasa. Pelatih Cuca telah menegaskan bahwa Neymar akan masuk dalam skuad yang akan bertandang. Tim asal Brasil ini berharap sang penyerang berpengalaman tersebut dapat menyalurkan semangatnya menjadi penampilan yang positif di lapangan.

