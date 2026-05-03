Neymar dikabarkan terlibat dalam perkelahian fisik dengan Robinho Jr dalam sesi latihan Santos

Meskipun terjadi pertengkaran sengit, Globo Esporte juga melaporkan bahwa Neymar mendatangi pemain berusia 18 tahun itu—putra dari mantan pemain sayap Real Madrid, Robinho—saat masih berada di pusat latihan untuk meminta maaf atas perilakunya yang gegabah. Dikabarkan bahwa hubungan di antara mereka, yang digambarkan seperti "paman baptis dan keponakan baptis", segera membaik. Kedua pemain tersebut absen dalam laga derby akhir pekan lalu dan sedang berlatih bersama tim cadangan serta para pemain yang tidak masuk skuad utama.