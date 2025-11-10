Untuk keempat kalinya sejak Carlo Ancelotti menjadi pelatih timnas Brasil pada musim 2025, penyerang legendaris Neymar kembali tidak masuk dalam daftar skuad Selecao.

Neymar terakhir membela Brasil pada Oktober 2023, ketika ia mengalami cedera ligamen lutut dalam laga melawan Uruguay. Ia menghabiskan 12 bulan menjalani masa pemulihan dari cedera tersebut, dan kini sudah dua tahun absen dari kancah internasional.

Ancelotti belum pernah memanggil Neymar sejak mengambil alih kursi kepelatihan Selecao karena serangkaian masalah kebugaran yang tak kunjung usai. Berstatus top skor sepanjang masa Brasil, Neymar terakhir dipanggil pada Maret 2025 tapi saat itu ia harus mengundurkan diri akibat cedera. Dalam beberapa tahun terakhir, mantan bintang Barcelona dan Paris Saint-Germain tersebut memang kesulitan menjauh dari ruang perawatan.