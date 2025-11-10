AFP
Fisik Sudah Tak Kuat, Neymar Bakal Main Di Posisi Baru Untuk Timnas Brasil?
Neymar kembali dicoret dari skuad Brasil
Untuk keempat kalinya sejak Carlo Ancelotti menjadi pelatih timnas Brasil pada musim 2025, penyerang legendaris Neymar kembali tidak masuk dalam daftar skuad Selecao.
Neymar terakhir membela Brasil pada Oktober 2023, ketika ia mengalami cedera ligamen lutut dalam laga melawan Uruguay. Ia menghabiskan 12 bulan menjalani masa pemulihan dari cedera tersebut, dan kini sudah dua tahun absen dari kancah internasional.
Ancelotti belum pernah memanggil Neymar sejak mengambil alih kursi kepelatihan Selecao karena serangkaian masalah kebugaran yang tak kunjung usai. Berstatus top skor sepanjang masa Brasil, Neymar terakhir dipanggil pada Maret 2025 tapi saat itu ia harus mengundurkan diri akibat cedera. Dalam beberapa tahun terakhir, mantan bintang Barcelona dan Paris Saint-Germain tersebut memang kesulitan menjauh dari ruang perawatan.
Nasihat Ancelotti buat Neymar
Menanggapi absennya Neymar, Ancelotti mengatakan kepada PLACAR: “Ya, ya (tertawa), [pertanyaan yang paling sering saya dengar sejauh ini] memang tentang Neymar, tapi itu wajar karena dia adalah legenda sepakbola Brasil. Saya tahu semua orang ingin Neymar kembali ke kondisi fisik terbaiknya. CBF, pelatih, staf teknis tim nasional berharap Neymar bisa kembali ke level terbaiknya. Kenyataannya, sepakbola modern menuntut banyak hal. Bukan hanya bakat, tetapi juga kondisi fisik, intensitas... semoga Neymar bisa berada di level terbaiknya.”
“Saya pikir dia perlu bermain lebih ke tengah, bukan sebagai winger, karena winger di sepakbola modern adalah pemain yang juga harus membantu pertahanan. Jika bermain sedikit lebih ke tengah, tugas bertahannya jauh lebih sedikit dibandingkan di sisi sayap. Pun menurut saya, pemain dengan bakat luar biasa akan punya lebih banyak peluang untuk mencetak gol jika bermain lebih dekat ke gawang. [False 9] bisa menjadi posisi ideal baginya.”
Masa depan Neymar di Santos dipertanyakan
Neymar, yang kembali ke klub masa kecilnya pada Januari lalu, mulai mendekati akhir kontraknya dan Santos belum sepenuhnya yakin soal menawarinya perpanjangan.
Terkait pembaruan kontrak Neymar, presiden Santos, Teixeira, berkata: “Proyek Neymar bukan untuk enam bulan atau satu tahun. Ini proyek untuk Piala Dunia 2026. Santos tahu bagaimana memperlakukan Neymar, investasi yang dilakukan. Ini investasi besar. Santos dan Neymar mengevaluasi situasi secara berkala. Kami mengevaluasinya ketika ia datang, dan penilaian itu tidak sama dengan hari ini. Dan situasi keuangan akan dievaluasi oleh kedua belah pihak hingga akhir tahun. Dia tidak khawatir soal finansial. Dan Santos punya batas. Proyek Neymar adalah Piala Dunia 2026. Jika kami menemukan titik temu, kelanjutannya akan dikonfirmasi. Selama Santos dan Neymar, yang memiliki hubungan saling percaya yang kuat dan positif, mencapai kesepakatan bersama. Saya yakin kami akan menyelesaikan situasi ini pada waktu yang tepat.”
Akankah Neymar bermain di Piala Dunia 2026?
Para penggemar Brasil masih sabar menantikan Neymar kembali mengenakan seragam kuning Selecao, seiring Piala Dunia 2026 yang semakin dekat. Mantan bintang Barcelona dan PSG itu kini hanya punya jendela internasional Maret untuk membuktikan diri di depan Ancelotti, karena ia masih bertekad tampil di Piala Dunia keempatnya bersama Brasil tahun depan. Namun sebelum itu, legenda berusia 33 tahun itu harus menjaga kebugarannya dan tampil konsisten bersama Santos agar layak dipanggil untuk laga persahabatan bulan Maret.
Sementara itu, tim Brasil asuhan Ancelotti dijadwalkan menghadapi Senegal dan Tunisia dalam dua laga persahabatan beruntun pada 15 dan 19 November mendatang.
