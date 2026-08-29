Neymar absen dari latihan Santos jelang derby krusial melawan Corinthians

Santos sangat membutuhkan hasil positif saat menghadapi Corinthians untuk menjauh dari zona degradasi Campeonato Brasileiro, yang saat ini hanya berjarak dua poin di bawah mereka. Setelah derby tersebut, tim asuhan Cuca menghadapi tugas berat untuk membalikkan defisit tiga gol melawan Palmeiras pada leg kedua perempat-final Copa do Brasil. Rangkaian berat itu ditutup dengan laga tandang sulit ke markas Internacional sebelum jadwal domestik jeda untuk masa rehat.