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Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Neymar absen dari latihan Santos jelang derby krusial melawan Corinthians

Neymar
Corinthians vs Santos FC
Corinthians
Santos FC
Serie A

Jimat Santos, Neymar, absen dari latihan tim utama setelah mengalami gejala flu jelang derby krusial melawan Corinthians pada hari Minggu. Superstar Brasil itu diistirahatkan sebagai langkah pencegahan dalam sesi latihan kedua terakhir sebelum laga klasik tersebut, tetapi klub tetap berharap kapten mereka akan pulih tepat waktu untuk tampil di Neo Quimica Arena.

  • Flu membuat jimat Brasil menepi

    Superstar Brasil itu terpaksa absen dari latihan taktik di CT Rei Pele setelah mengalami gejala flu ringan. Absennya dia terjadi tepat ketika tim asuhan Cuca sedang menuntaskan persiapan untuk lawatan ke rival lokal sengit mereka. Namun, laporan menyebut sang kapten akan kembali berlatih pada Sabtu dan tetap tersedia untuk dipilih dalam derby tersebut.


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    Klub mengonfirmasi istirahat sebagai langkah pencegahan

    Tim medis Santos memilih pendekatan pencegahan untuk memastikan kondisi sang penyerang tidak memburuk jelang laga krusial tersebut. Mengonfirmasi status pemain andalan mereka melalui pernyataan resmi, klub menjelaskan: "Atlet Neymar Jr. mengalami gejala mirip flu dan diistirahatkan dari sesi latihan hari Jumat (28 Agustus), mengikuti saran dari Departemen Kesehatan."

  • Absennya pemain-pemain kunci memukul Peixe

    Pengaruh Neymar terbukti sangat vital bagi serangan tim musim ini, dengan catatan sembilan gol dan delapan assist dalam 24 penampilan. Peixe sebelumnya terpuruk dalam kekalahan telak 3-0 dari Palmeiras di Copa do Brasil saat dipaksa bermain tanpa kapten mereka. Cuca kini menghadapi masalah tambahan dalam pemilihan pemain karena Joao Schmidt terkena skorsing akibat akumulasi kartu, sementara Gabriel Menino menepi karena keseleo lutut.

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    Ancaman degradasi makin dekat

    Santos sangat membutuhkan hasil positif saat menghadapi Corinthians untuk menjauh dari zona degradasi Campeonato Brasileiro, yang saat ini hanya berjarak dua poin di bawah mereka. Setelah derby tersebut, tim asuhan Cuca menghadapi tugas berat untuk membalikkan defisit tiga gol melawan Palmeiras pada leg kedua perempat-final Copa do Brasil. Rangkaian berat itu ditutup dengan laga tandang sulit ke markas Internacional sebelum jadwal domestik jeda untuk masa rehat.

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