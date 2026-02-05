AFP
BOOM! Newell's Old Boys Umumkan Rencana Transfer Lionel Messi
Isu kepulangan Messi ke Newell’s makin menguat
Lionel Messi baru saja meneken kontrak baru bersama Inter Miami hingga 2028, tetapi rumor kepulangannya ke klub masa kecilnya tak pernah benar-benar padam. Bulan lalu, pelatih kepala Newell’s Old Boys, Favio Orsi, turut menyulut spekulasi saat berbicara kepada ESPN.
“Semua orang di Newell’s, termasuk kami, merasa akan luar biasa jika suatu hari dia punya kesempatan bermain untuk klubnya sendiri dan di kotanya sendiri,” ujar Orsi.
Kini, Juan Manuel Medina menegaskan bahwa Newell’s memang sedang aktif mencoba merealisasikan kesepakatan untuk Messi, yang di usia 38 tahun masih menunjukkan performa level elite.
- GOAL
Sebuah "proyek yang melampaui Newell's"
Dalam wawancara dengan TN, wakil presiden Newell's itu menjelaskan visi besar di balik rencana tersebut: “Kami sedang mengupayakan agar Leo bisa bermain untuk Newell’s pada paruh pertama 2027. Namun untuk saat ini, belum ada apa pun selain itu. Ini adalah proyek yang melampaui Newell’s. Ini proyek untuk kota Rosario, untuk provinsi, dan untuk sepakbola Argentina.”
Pernyataan itu mengindikasikan kemungkinan Messi bergabung dengan Newell’s melalui skema pinjaman dari Inter Miami, memanfaatkan jeda kompetisi MLS.
Saat didesak soal detail lebih lanjut, Medina menambahkan: “Semuanya bergantung pada apa yang bisa kami tawarkan dari sisi infrastruktur dan program olahraga yang kompetitif.”
Ia juga mengonfirmasi bahwa komunikasi awal dengan pihak Messi sudah dilakukan. “Sudah ada pembicaraan, idenya sudah disampaikan, tetapi sampai hari ini belum ada keputusan apa pun.”
"Institusi ini akan selalu menginginkan Messi"
Gagasan membawa Messi pulang bukan hal baru di Rosario. Mantan presiden Newell’s, Ignacio Astore, bahkan sudah menyuarakannya sejak Mei tahun lalu.
“Institusi ini akan selalu menginginkan Messi, meski hanya untuk satu turnamen, delapan pertandingan, enam, empat, bahkan satu pertandingan saja… untuk ia bermain dengan seragam Newell’s. Itulah kenyataannya, dan kami selalu bekerja ke arah sana,” kata Astore kepada Cadena 3.
“Untuk saat ini dia memang jauh. Saya punya hubungan baik dengan keluarganya, tapi tidak langsung dengannya. Sekarang situasinya sulit. Tapi bukan berarti suatu hari nanti tidak akan lebih mudah untuk membawanya. Itu juga tidak sepenuhnya bergantung pada keinginannya. Dia mungkin ingin datang. Ketika bisa, dia selalu tampil dengan kostum Newell’s, bersama anaknya… semuanya juga tergantung pada komitmen Messi.”
Presiden PSSI-nya Argentina (AFA), Claudio Tapia, bahkan disebut telah memberikan restu atas wacana tersebut. Namun hingga kini, Messi sendiri belum secara terbuka menyatakan apakah ia siap kembali ke klub akar rumputnya di Rosario.
- AFP
Messi bersiap untuk MLS musim 2026
Sementara spekulasi terus bergulir, Messi tetap fokus bersama Inter Miami. Ia dinobatkan sebagai MVP MLS untuk musim kedua beruntun pada 2025 setelah memimpin klub meraih gelar Piala MLS perdana, dengan torehan luar biasa 29 gol dan 19 assist.
Peraih delapan Ballon d’Or itu kini bersiap menyambut musim MLS 2026, dengan Inter Miami asuhan Javier Mascherano dijadwalkan membuka kampanye mereka lewat laga tandang melawan LAFC pada 22 Februari.
