Gagasan membawa Messi pulang bukan hal baru di Rosario. Mantan presiden Newell’s, Ignacio Astore, bahkan sudah menyuarakannya sejak Mei tahun lalu.

“Institusi ini akan selalu menginginkan Messi, meski hanya untuk satu turnamen, delapan pertandingan, enam, empat, bahkan satu pertandingan saja… untuk ia bermain dengan seragam Newell’s. Itulah kenyataannya, dan kami selalu bekerja ke arah sana,” kata Astore kepada Cadena 3.

“Untuk saat ini dia memang jauh. Saya punya hubungan baik dengan keluarganya, tapi tidak langsung dengannya. Sekarang situasinya sulit. Tapi bukan berarti suatu hari nanti tidak akan lebih mudah untuk membawanya. Itu juga tidak sepenuhnya bergantung pada keinginannya. Dia mungkin ingin datang. Ketika bisa, dia selalu tampil dengan kostum Newell’s, bersama anaknya… semuanya juga tergantung pada komitmen Messi.”

Presiden PSSI-nya Argentina (AFA), Claudio Tapia, bahkan disebut telah memberikan restu atas wacana tersebut. Namun hingga kini, Messi sendiri belum secara terbuka menyatakan apakah ia siap kembali ke klub akar rumputnya di Rosario.