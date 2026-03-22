Newcastle-Sunderland: Keributan antar suporter dan bentrokan keras di luar St. James' Park menjelang derby VIDEO

Luke Edwards dari The Telegraph telah mempublikasikan beberapa foto yang memperlihatkan adegan-adegan brutal tersebut: "Keributan meletus di sekitar St James’ Park. Sekelompok kecil pendukung Sunderland terpisah dari pengawalan polisi dan menembus kerumunan besar pendukung Newcastle. Dan, seperti yang sudah diduga, mereka diserang."

Craig Hope dari Mirror melaporkan bahwa beberapa orang yang terlibat dalam bentrokan tersebut membutuhkan perawatan medis: "Bentrokan di luar St James’ Park. Seorang suporter tampak dalam kondisi kritis. Ia diberi pertolongan pertama CPR sebelum dibawa pergi. Ini tidak boleh terjadi."

Menurut Daily Mail: "Sebagian besar pendukung Sunderland menuju stadion dari stasiun kereta api Newcastle dengan pengawalan polisi, tetapi aparat keamanan harus bekerja keras untuk memisahkan kedua kelompok pendukung. Sementara suporter Newcastle berkumpul di luar Sandman Hotel, yang terletak tepat di pintu masuk stadion, kelompok pertama suporter Sunderland berhasil melewati tanpa masalah, meskipun kaleng dan botol dilemparkan ke arah mereka. Namun, kelompok kedua suporter tidak seberuntung itu, mereka diserang dengan pukulan dan lemparan benda setelah mengibarkan bendera Sunderland saat melintasi area tersebut."