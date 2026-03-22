Kedua rival abadi ini kembali berhadapan di Liga Premier, dan suasana yang tegang serta berisiko memicu bentrokan telah diramalkan dalam beberapa hari terakhir. Yang dipertaruhkan dalam pertandingan ini, sebenarnya, bukan hanya poin-poin berharga bagi upaya The Magpies mengejar tiket ke kompetisi Eropa dan perjuangan The Black Cats untuk menjauh dari zona degradasi serta memimpikan Eropa, tetapi juga, dan terutama, gelar juara lokal. Oleh karena itu, di luar stadion, beberapa suporter terbawa emosi dan akhirnya terlibat bentrokan.
Newcastle-Sunderland: Keributan antar suporter dan bentrokan keras di luar St. James' Park menjelang derby VIDEO
BUS SUNDERLAND DIAKSI
Pada pertandingan leg pertama yang berakhir 1-0 untuk keunggulan Sunderland pada bulan November, gol bunuh diri Nick Woltemade menjadi penentu dalam pertandingan yang sangat sengit di Stadium of Light. Para pendukung The Magpies belum melupakannya, namun bentrokan pertama tidak terjadi di antara para pendukung, melainkan terhadap bus tim tamu, yang diserang saat dalam perjalanan menuju stadion. Suasana langsung dipenuhi ketegangan, dengan polisi turun tangan untuk mencoba menjaga ketertiban. Namun, menjelang kick-off, bentrokan lain meletus antara kelompok-kelompok suporter dan beberapa di antaranya menyebabkan korban luka-luka.
BEBERAPA ORANG TERLUKA, SEORANG PENONTON DIBERIKAN PERAWATAN DARURAT DI TEMPAT
Luke Edwards dari The Telegraph telah mempublikasikan beberapa foto yang memperlihatkan adegan-adegan brutal tersebut: "Keributan meletus di sekitar St James’ Park. Sekelompok kecil pendukung Sunderland terpisah dari pengawalan polisi dan menembus kerumunan besar pendukung Newcastle. Dan, seperti yang sudah diduga, mereka diserang."
Craig Hope dari Mirror melaporkan bahwa beberapa orang yang terlibat dalam bentrokan tersebut membutuhkan perawatan medis: "Bentrokan di luar St James’ Park. Seorang suporter tampak dalam kondisi kritis. Ia diberi pertolongan pertama CPR sebelum dibawa pergi. Ini tidak boleh terjadi."
Menurut Daily Mail: "Sebagian besar pendukung Sunderland menuju stadion dari stasiun kereta api Newcastle dengan pengawalan polisi, tetapi aparat keamanan harus bekerja keras untuk memisahkan kedua kelompok pendukung. Sementara suporter Newcastle berkumpul di luar Sandman Hotel, yang terletak tepat di pintu masuk stadion, kelompok pertama suporter Sunderland berhasil melewati tanpa masalah, meskipun kaleng dan botol dilemparkan ke arah mereka. Namun, kelompok kedua suporter tidak seberuntung itu, mereka diserang dengan pukulan dan lemparan benda setelah mengibarkan bendera Sunderland saat melintasi area tersebut."