Bos Newcastle Bingung, Gimana Ceritanya Sandro Tonali Ditawarkan Ke Arsenal?!
CEO Newcastle angkat bicara soal masa depan Tonali
Dalam wawancaranya bersama talkSPORT, Hopkinson ditanya mengenai kebenaran kabar yang menyebut agen Sandro Tonali berada di balik spekulasi transfer mantan gelandang AC Milan itu ke Arsenal.
“Saya sama sekali tidak tahu. Itu jawaban kami,” ujar Hopkinson. “Eddie [Howe] sudah mengatakan dengan tepat, dia tidak tahu, saya pun tidak tahu. Yang saya tahu, dia adalah pemain superstar dan masih terikat kontrak di sini."
“Dia bukan satu-satunya pemain kami yang pasti diinginkan klub lain. Jadi, menurut saya, kalau tidak ada isu di mana orang-orang mencoba bermain-main dan menebar kekacauan di bursa transfer demi menggoyahkan pemain kami, itu justru masalah besar."
“Sandro adalah pemain yang luar biasa. Setiap kali saya bertemu dengannya, dia selalu tersenyum. Saya percaya dia bahagia di sini, dan kami tentu sangat senang memilikinya.”
Apa kata Howe soal rumor di deadline day?
Howe juga mendapat pertanyaan mengenai ketertarikan Arsenal terhadap Tonali dalam konferensi pers hari Selasa (3/2). Ditanya apakah terkejut melihat gelandang andalannya terseret rumor transfer, manajer The Magpies itu menjawab: “Tidak. Tapi dari pihak kami sama sekali tidak ada niat untuk melepas Sandro."
"Dia adalah bagian yang sangat penting dari apa yang sedang kami bangun. Dia sangat bahagia di sini, bermain untuk Newcastle, dan senang menjadi perwakilan kota ini.”
Ketika ditanya apakah Tonali kini goyah akibat rumor tersebut, Howe menambahkan: “Saya rasa tidak, meskipun banyak hal bisa terjadi tanpa sepengetahuan saya."
“Sejauh yang saya tahu, kami memiliki seorang pemain yang luar biasa sebagai pesepakbola, dan juga luar biasa sebagai pribadi. Dia sangat bahagia di sini, memiliki hubungan yang sangat baik dengan saya dan rekan-rekan setimnya, dan terlihat nyaman dengan dirinya sendiri."
“Jika memang ada hal seperti itu, tentu saya akan terkejut. Tapi pemain terbaik kami memang akan selalu dilirik klub lain, itulah realitas sepakbola. Kami ingin menjaga kebersamaan skuad ini dan terus berkembang, dan Sandro punya peran penting dalam hal itu: mencapai level terbaiknya dan membantu tim. Secara keseluruhan, saya tidak melihat ada masalah, meskipun saya tidak mengendalikan segalanya.”
Agen Tonali membantah laporan tersebut
Agen Tonali, Beppe Riso, secara terbuka membantah laporan yang menyebut ia menawarkan kliennya ke Arsenal.
“Saya membacanya, tapi Newcastle tidak akan membiarkan Sandro pergi pada bulan Januari, dan kami sama sekali tidak pernah berbicara dengan Arsenal mengenai hal ini,” tegas Riso. “Kami akan mengevaluasi pada bulan Maret apakah Newcastle terbuka terhadap kemungkinan apa pun. Namun saat ini dia sedang bermain di Liga Champions, jadi ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakannya.”
Newcastle masih berjuang di beberapa lini
Usai tersingkir dari semifinal Piala Liga usai dikalahkan Manchester City agregat 5-1, fokus Tonali dan Newcstle akan beralih ke memperbaiki peringkat di klasemen Liga Inggris serta menghadapi Qarabag pada play-off fase gugur Liga Champions.
