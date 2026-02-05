Bos Newcastle Bingung, Gimana Ceritanya Sandro Tonali Ditawarkan Ke Arsenal?!

Dalam wawancaranya bersama talkSPORT, Hopkinson ditanya mengenai kebenaran kabar yang menyebut agen Sandro Tonali berada di balik spekulasi transfer mantan gelandang AC Milan itu ke Arsenal.

“Saya sama sekali tidak tahu. Itu jawaban kami,” ujar Hopkinson. “Eddie [Howe] sudah mengatakan dengan tepat, dia tidak tahu, saya pun tidak tahu. Yang saya tahu, dia adalah pemain superstar dan masih terikat kontrak di sini."

“Dia bukan satu-satunya pemain kami yang pasti diinginkan klub lain. Jadi, menurut saya, kalau tidak ada isu di mana orang-orang mencoba bermain-main dan menebar kekacauan di bursa transfer demi menggoyahkan pemain kami, itu justru masalah besar."

“Sandro adalah pemain yang luar biasa. Setiap kali saya bertemu dengannya, dia selalu tersenyum. Saya percaya dia bahagia di sini, dan kami tentu sangat senang memilikinya.”