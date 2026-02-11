Jelang Piala Dunia 2026, New York Terima Kucuran Dana $17,2 Juta Untuk Tangkal Ancaman Drone Ilegal

Gubernur New York, Kathy Hochul, mengumumkan bahwa empat badan keamanan publik di wilayahnya telah menerima total dana lebih dari $17,2 juta (sekitar Rp288,6 miliar) melalui Program Hibah Counter-Unmanned Aircraft Systems (C-UAS). Dana ini diberikan khusus untuk melindungi perhelatan Piala Dunia FIFA 2026 dari ancaman penggunaan drone ilegal.

Keempat lembaga yang menerima kucuran dana tersebut adalah Polisi Negara Bagian New York (NYSP) sebesar $6,6 juta, Kepolisian New York City (NYPD) sebesar $6,4 juta, Otoritas Transportasi Metropolitan (MTA) sebesar $2,6 juta, dan Otoritas Pelabuhan (PANYNJ) sebesar $1,5 juta. Dana ini akan digunakan untuk membeli peralatan canggih yang mampu mendeteksi, melacak, dan memitigasi ancaman pesawat tanpa awak yang membahayakan keselamatan publik.