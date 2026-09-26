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England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport
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Nations League, Inggris vs Spanyol LIVE

England vs Spain
England
Spain
UEFA Nations League A

Ikuti bersama kami matchday pertama Nations League.

UEFA Nations League

Inggris-Spanyol 2-1

Pencetak gol: menit ke-2 Yamal (S), menit ke-36 Gordon (I), menit ke-40 Kane (I)


Inggris dan Spanyol berhadapan pada pukul 20.45 Sabtu di London dalam pertandingan matchday pertama Grup 3 League A UEFA Nations League 2026-2027. Juara dunia itu menantang tim nasional Tiga Singa yang finis di peringkat keempat, dalam laga yang bisa saja menjadi final Piala Dunia 2026: tim asuhan Tuchel mengandalkan dukungan 90 ribu penonton di Wembley, sementara Spanyol ingin mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka yang kini sudah bertahan lebih dari dua tahun.

  • Gol-gol dan momen-momen penting:

    40' - INGGRIS MEMBALIKKAN KEADAAN, KANE!The Three Lions bangkit dan mengubah jalannya pertandingan hanya dalam empat menit. Tusukan O'Reilly di sisi kiri diakhiri umpan silang ke kepala Kane, yang mengarahkannya ke gawang Spanyol. Ada andil Cucurella, yang gagal menyapu bola (hanya membelokkannya) padahal itu bola yang masih bisa dikendalikan, hingga akhirnya masuk ke belakang Simon.


    36' - INGGRIS MENYAMAKAN SKOR LEWAT GORDON! Serangan balik tim asuhan Tuchel berjalan sempurna, menghukum Spanyol dalam transisi lewat kombinasi Gordon-Bellingham. Eks Newcastle itu dengan tumit membuka laju serangan rekannya lalu bergerak ke ruang kosong, menerima bola untuk berlari di area terbuka. Sentuhannya juga presisi untuk menaklukkan Simon dan memicu pesta di Wembley.


    34' - Olmo nyaris mencetak gol berkat sihir Yamal: tumit luar biasa untuk membebaskan rekannya di kotak penalti, yang melepaskan tembakan kaki kanan menyilang dari posisi yang tidak mudah dan nyaris tepat sasaran.


    16' - Kembali menjadi sorotan adalah sosok yang menentukan Piala Dunia terakhir: umpan terobosan Yamal mengejutkan lini belakang Inggris dan melepas rekannya ke arah Trafford, yang sangat brilian menghentikannya saat keluar dari sarangnya,


    8' - Keunggulan ganda Spanyol dianulir! Ruiz mengirim umpan silang dari area sepertiga akhir lapangan ke arah Cubarsí yang tidak bisa menjangkaunya: bola liar jatuh ke Ferran Torres, yang mencetak gol tetapi berada dalam posisi offside


    2' - GOL SPANYOL, YAMAL! La Roja hanya membutuhkan kurang dari dua menit untuk memecah kebuntuan di Wembley, tetapi kesalahan Guehi tak termaafkan. Dalam membangun serangan, bek tengah Manchester City itu tidak menyadari tekanan dari belakang oleh Lamine Yamal, yang merebut bolanya dan melaju ke arah Trafford, lalu menaklukkannya dengan kaki kiri yang membentur tiang dalam sebelum masuk ke gawang.

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  • Susunan pertandingan:

    Inggris-Spanyol 2-1

    Pencetak gol: 2' Yamal (S), 36' Gordon (I), 40' Kane (I)


    INGGRIS (4-2-3-1): Trafford; Quansah, Konsa, Guehi, O'Reilly; Andersen, Lewis-Skelly; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. Pelatih Tuchel 

    SPANYOL (4-2-3-1): Simon; E. Garcia, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Rodri, Ruiz; Yamal, Olmo, Williams; F. Torres. Pelatih De La Fuente


    Kartu kuning:

    Kartu merah:

    Assist: Bellingham (I), O'Reilly (I)

    Wasit: Massa (ITA)

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