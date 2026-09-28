Nations League: Belgia vs Prancis LIVE

Matchday 2 Nations League

Belgia-Prancis 0-0

Pencetak gol:





Baik Belgia asuhan Mark van Bommel maupun Prancis besutan Zinedine Zidane memulai era kepelatihan baru mereka dengan kemenangan pada laga pembuka Nations League, sehingga datang dengan kondisi terbaik untuk laga utama malam ini, mulai pukul 20.45, di Stadion Raja Baudouin, Brussel, dan berlaku untuk matchday kedua Grup I, grup yang juga dihuni Italia.





Belgia menang meyakinkan 2-0 atas Italia di Stadion Olimpico: satu-satunya tim yang mampu mencetak gol ke gawang Spanyol yang kemudian menjuarai Piala Dunia pada musim panas, mereka kini sudah menyamai jumlah kemenangan yang diraih pada fase grup Nations League sebelumnya, yang pada akhirnya memaksa mereka memainkan play-off degradasi, yang kemudian berhasil dilewati.





Belgia kini membidik kebangkitan dan mengulang capaian pada 2020/21, ketika mereka mencapai semifinal sebelum dikalahkan Prancis, yang kemudian menjuarai turnamen. Debut yang sangat dinanti Zinedine Zidane di bangku pelatih Prancis berbuah kemenangan 1-0 di kandang Turki, tetapi cedera lutut yang dialami top skor sepanjang masa tim, Kylian Mbappé, setelah gol penentu itu sedikit merusak pesta. Prancis harus tampil tanpa pemain andalannya itu, sembari berusaha lolos dari grup untuk ketiga kalinya dalam empat edisi terakhir Nations League. Prancis memenangi lima pertemuan terakhir, termasuk tiga yang dimainkan di Nations League. Kemenangan resmi terakhir Belgia atas Prancis terjadi pada September 1981.