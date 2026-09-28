Nations League: Belgia Prancis LIVE

Matchday 2 Nations League

Belgia-Prancis

Pencetak gol:





Baik Belgia asuhan Mark van Bommel maupun Prancis asuhan Zinedine Zidane memulai era kepelatihan baru mereka dengan kemenangan pada laga pembuka Nations League, sehingga datang ke laga besar malam ini, mulai pukul 20.45, di Stadion Raja Baudouin, Brussel, dalam kondisi terbaik, untuk matchday kedua Grup I, yang juga dihuni Italia.





Belgia dengan mudah mengalahkan Italia 2-0 di Stadio Olimpico: satu-satunya tim yang mampu mencetak gol ke gawang Spanyol, yang kemudian menjuarai Piala Dunia pada musim panas, mereka kini sudah menyamai jumlah kemenangan yang diraih pada fase grup Nations League sebelumnya, yang pada akhirnya memaksa mereka memainkan play-off degradasi, lalu berhasil mereka lewati.





Belgia kini berupaya bangkit kembali dan mengulangi pencapaian pada 2020/21, ketika mereka mencapai semifinal sebelum dikalahkan Prancis, yang kemudian menjadi juara turnamen. Debut yang sangat dinantikan Zinedine Zidane di kursi pelatih Prancis berbuah kemenangan tandang 1-0 di Turki, tetapi cedera lutut yang dialami top skor sepanjang masa tim, Kylian Mbappé, setelah gol penentu itu sedikit merusak perayaan. Prancis harus tampil tanpa figur andalannya itu, sambil berusaha lolos dari grup untuk ketiga kalinya dalam empat edisi terakhir Nations League. Prancis memenangi lima pertemuan terakhir, termasuk tiga yang dimainkan di Nations League. Kemenangan resmi terakhir Belgia atas Prancis terjadi pada September 1981.