Pengalaman dan kepemimpinan Henderson meninggalkan kesan mendalam di ruang ganti Brentford sepanjang musim lalu. Berbicara kepada Sky Sports, Collins memuji mantan rekan setimnya itu: "Hal utama adalah dirinya sebagai pribadi. Itu memang masa yang singkat, tetapi saya pikir dia benar-benar menikmati waktunya di sini.

"Dia menunjukkan jati dirinya pada akhir musim, siapa dia dan seperti apa dirinya. Dia akrab dengan semua orang, dia memiliki sikap yang sangat baik dan senang berbicara dengan orang-orang. Dan standarnya di lapangan adalah hal yang sangat besar. Dia mendorong itu, dan dia punya standar yang tinggi. Dia benar-benar banyak mendorong sesi latihan.

"Sulit karena dia sudah pergi, tetapi kami punya beberapa pemain yang bisa masuk ke peran itu dan membantu. Apa yang dia tinggalkan dari musim lalu, saya pikir itu akan terus berlanjut."