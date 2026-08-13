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Crystal Palace v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Nathan Collins dukung Brentford membangun di atas standar Jordan Henderson

N. Collins
J. Henderson
Brentford
Premier League
Chelsea

Bek Brentford Nathan Collins mendukung rekan-rekannya untuk mempertahankan standar tinggi yang telah ditetapkan Jordan Henderson setelah kepergiannya ke Chelsea. Gelandang berusia 36 tahun itu meninggalkan Gtech Community Stadium atas persetujuan bersama setelah satu musim, dengan warisan yang bertahan saat Brentford bersiap menyambut kampanye baru Premier League.

  • Henderson meninggalkan kesan mendalam

    Kapten Brentford, Collins, menegaskan skuadnya siap mempertahankan standar tinggi yang ditinggalkan Henderson setelah kepindahannya ke Chelsea. Setelah mencatatkan 34 penampilan dan membantu tim asuhan Keith Andrews finis di peringkat kesembilan Premier League musim lalu, Henderson memilih mengakhiri masa baktinya lebih awal. Bek Irlandia itu tetap yakin fondasi disiplin dan profesionalisme yang diletakkan mantan gelandang Ajax tersebut akan bertahan dalam kultur tim.

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    Collins memuji dampak sang pemimpin

    Pengalaman dan kepemimpinan Henderson meninggalkan kesan mendalam di ruang ganti Brentford sepanjang musim lalu. Berbicara kepada Sky Sports, Collins memuji mantan rekan setimnya itu: "Hal utama adalah dirinya sebagai pribadi. Itu memang masa yang singkat, tetapi saya pikir dia benar-benar menikmati waktunya di sini.

    "Dia menunjukkan jati dirinya pada akhir musim, siapa dia dan seperti apa dirinya. Dia akrab dengan semua orang, dia memiliki sikap yang sangat baik dan senang berbicara dengan orang-orang. Dan standarnya di lapangan adalah hal yang sangat besar. Dia mendorong itu, dan dia punya standar yang tinggi. Dia benar-benar banyak mendorong sesi latihan.

    "Sulit karena dia sudah pergi, tetapi kami punya beberapa pemain yang bisa masuk ke peran itu dan membantu. Apa yang dia tinggalkan dari musim lalu, saya pikir itu akan terus berlanjut."

  • Pemain rekrutan termahal mengisi kekosongan

    Untuk mengatasi kepergian gelandang berpengalaman itu, Brentford bergerak cepat untuk mengamankan transfer senilai £41 juta, rekor klub, untuk Mamadou Sangare dari Lens. Pemain berusia 23 tahun itu datang dengan rekam jejak impresif, setelah membantu Lens menjuarai Coupe de France dan mencatat jumlah perebutan kembali penguasaan bola terbanyak di Ligue 1 musim lalu.

    Collins menyambut kedatangan gelandang baru itu, dengan menambahkan: "Dia membawa banyak energi. Dia membawa banyak tekel dan umpan progresif. Dia benar-benar pesepakbola yang sangat bagus dan pesepakbola yang cerdas. Dia berbicara bahasa Inggris dengan sangat baik sehingga dia beradaptasi dengan sangat baik dan dengan kehadirannya di depan Anda, itu akan sangat membantu semua pemain."

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    Laga Spurs menguji tekad

    Brentford memulai kampanye Premier League mereka di kandang melawan Tottenham Hotspur asuhan Roberto De Zerbi pada Sabtu, 22 Agustus. Integrasi Sangare bersama Collins akan krusial saat menghadapi tatanan baru Spurs. Mengamankan hasil positif di Gtech Community Stadium akan menjadi penentu nada untuk dorongan The Bees menuju kualifikasi Eropa.

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