Performa Mengecewakan, Marseille Batal Permanenkan Benjamin Pavard Dan Siap Pulangkan Ke Inter Milan

Inter Milan kemungkinan besar harus menerima kembali Benjamin Pavard pada musim panas mendatang. Pihak Olympique Marseille dilaporkan tidak berniat untuk membeli bek tersebut secara permanen setelah masa peminjamannya berakhir. Pavard awalnya dipinjamkan ke klub Prancis itu dengan biaya €2,5 juta, disertai opsi pembelian di akhir musim senilai €15 juta.

Inter sebenarnya sangat berharap Marseille bersedia mengaktifkan klausul pembelian tersebut untuk menyuntikkan dana segar ke kas klub. Namun, performa Pavard dinilai jauh dari harapan. Sorotan tajam dari media Prancis muncul terutama setelah kekalahan memalukan 5-0 dari Paris Saint-Germain, yang membuat masa depannya di Stade Velodrome setelah 30 Juni semakin diragukan.