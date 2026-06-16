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FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Nasib Antonio Rüdiger telah ditentukan setelah Real Madrid mengeluarkan pernyataan resmi

A. Ruediger
Real Madrid
LaLiga

Real Madrid secara resmi mengakhiri semua spekulasi seputar Antonio Rüdiger dengan mengumumkan perpanjangan kontrak baru selama satu tahun bagi sang kapten lini belakang. Pemain timnas Jerman tersebut, yang awalnya menginginkan kontrak dengan durasi lebih panjang, akhirnya memilih untuk menghormati kebijakan klub dan memperpanjang masa tinggalnya di Santiago Bernabéu hingga Juni 2027.

  • Los Blancos mengamankan benteng pertahanan

    Bek tengah berusia 33 tahun itu telah menyetujui perpanjangan kontrak selama 12 bulan, sehingga akan menjadi andalan lini belakang pada musim 2026-27. Madrid bertekad untuk mempertahankan mantan pemain Chelsea tersebut, terutama setelah melepas dua bek berpengalaman, Dani Carvajal dan David Alaba. Meskipun bek tangguh itu awalnya menginginkan kontrak berdurasi dua tahun, ia akhirnya menerima kebijakan struktural ketat dari manajemen yang menawarkan perpanjangan kontrak per musim bagi para pemain yang usianya sudah tidak muda lagi.

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  • Antonio Rudiger Real Madrid 2025-26Getty

    Pihak manajemen Bernabeu mengonfirmasi perjanjian baru

    Klub mengumumkan kesepakatan yang tercapai melalui pernyataan resmi, yang langsung disambut baik oleh sang pemain di media sosial.

    Pernyataan klub berbunyi: “Real Madrid CF dan Antonio Rudiger telah sepakat untuk memperpanjang kontrak pemain kami, yang akan membuatnya tetap bersama klub hingga 30 Juni 2027.”

    Rudiger membagikan pernyataan tersebut di akun X-nya, sambil menambahkan: “Klubku 🤍🤍🤍.”

  • Ketangguhan membuahkan hasil setelah berjuang melawan cedera

    Sejak bergabung dengan Real secara gratis pada tahun 2022, Rudiger telah berkembang menjadi pemimpin yang sangat berpengaruh di ruang ganti, meskipun harus melewati musim yang penuh tantangan akibat masalah cedera yang terus-menerus. Bek ini sebelumnya menjalani operasi dan pergi ke London untuk menjalani perawatan khusus guna mengatasi rasa sakit kronis yang memaksanya bermain dalam kondisi fisik yang jauh dari prima. Ketangguhannya yang luar biasa dalam terus bermain meski menahan rasa sakit telah secara signifikan meningkatkan citranya di mata manajemen dan para penggemar.

  • Antonio Rudiger Real Madrid 2026Getty Images

    Pertemuan kembali dengan Mourinho memberi kesempatan baru

    Setelah membuktikan kebugarannya dengan kembali tampil prima di fase akhir musim, Rudiger kini bertekad untuk melupakan masa-masa sulit yang telah dilaluinya. Bek tengah yang tangguh ini akan diuji kemampuannya untuk mempertahankan posisinya sebagai pemain inti di bawah arahan manajer baru Jose Mourinho yang dikenal sangat menuntut. Namun, fokus utama Rudiger saat ini tertuju pada Piala Dunia 2026 dan pertandingan grup Jerman berikutnya melawan Pantai Gading pada hari Sabtu.