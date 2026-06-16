Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Nasib Antonio Rüdiger telah ditentukan setelah Real Madrid mengeluarkan pernyataan resmi
Los Blancos mengamankan benteng pertahanan
Bek tengah berusia 33 tahun itu telah menyetujui perpanjangan kontrak selama 12 bulan, sehingga akan menjadi andalan lini belakang pada musim 2026-27. Madrid bertekad untuk mempertahankan mantan pemain Chelsea tersebut, terutama setelah melepas dua bek berpengalaman, Dani Carvajal dan David Alaba. Meskipun bek tangguh itu awalnya menginginkan kontrak berdurasi dua tahun, ia akhirnya menerima kebijakan struktural ketat dari manajemen yang menawarkan perpanjangan kontrak per musim bagi para pemain yang usianya sudah tidak muda lagi.
- Getty
Pihak manajemen Bernabeu mengonfirmasi perjanjian baru
Klub mengumumkan kesepakatan yang tercapai melalui pernyataan resmi, yang langsung disambut baik oleh sang pemain di media sosial.
Pernyataan klub berbunyi: “Real Madrid CF dan Antonio Rudiger telah sepakat untuk memperpanjang kontrak pemain kami, yang akan membuatnya tetap bersama klub hingga 30 Juni 2027.”
Rudiger membagikan pernyataan tersebut di akun X-nya, sambil menambahkan: “Klubku 🤍🤍🤍.”
Ketangguhan membuahkan hasil setelah berjuang melawan cedera
Sejak bergabung dengan Real secara gratis pada tahun 2022, Rudiger telah berkembang menjadi pemimpin yang sangat berpengaruh di ruang ganti, meskipun harus melewati musim yang penuh tantangan akibat masalah cedera yang terus-menerus. Bek ini sebelumnya menjalani operasi dan pergi ke London untuk menjalani perawatan khusus guna mengatasi rasa sakit kronis yang memaksanya bermain dalam kondisi fisik yang jauh dari prima. Ketangguhannya yang luar biasa dalam terus bermain meski menahan rasa sakit telah secara signifikan meningkatkan citranya di mata manajemen dan para penggemar.
- Getty Images
Pertemuan kembali dengan Mourinho memberi kesempatan baru
Setelah membuktikan kebugarannya dengan kembali tampil prima di fase akhir musim, Rudiger kini bertekad untuk melupakan masa-masa sulit yang telah dilaluinya. Bek tengah yang tangguh ini akan diuji kemampuannya untuk mempertahankan posisinya sebagai pemain inti di bawah arahan manajer baru Jose Mourinho yang dikenal sangat menuntut. Namun, fokus utama Rudiger saat ini tertuju pada Piala Dunia 2026 dan pertandingan grup Jerman berikutnya melawan Pantai Gading pada hari Sabtu.