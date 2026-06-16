Nasib Antonio Rüdiger telah ditentukan setelah Real Madrid mengeluarkan pernyataan resmi

Klub mengumumkan kesepakatan yang tercapai melalui pernyataan resmi, yang langsung disambut baik oleh sang pemain di media sosial.

Pernyataan klub berbunyi: “Real Madrid CF dan Antonio Rudiger telah sepakat untuk memperpanjang kontrak pemain kami, yang akan membuatnya tetap bersama klub hingga 30 Juni 2027.”

Rudiger membagikan pernyataan tersebut di akun X-nya, sambil menambahkan: “Klubku 🤍🤍🤍.”