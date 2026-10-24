Pada pekan kedelapan Serie A, Napoli asuhan Massimiliano Allegri menjamu Roma asuhan Gian Piero Gasperini di Maradona, dalam laga yang sudah sangat krusial bagi persaingan di klasemen. Roma, yang masih belum terkalahkan (5 kemenangan dan 2 hasil imbang), mengoleksi 17 poin dan bersaing memperebutkan gelar Serie A, sementara Napoli tertahan di 10 poin (hasil dari 3 kemenangan, satu hasil imbang, dan 3 kekalahan). Kedua tim baru saja meraih kemenangan di Liga Champions pekan ini, Napoli atas Bodo/Glimt dan Roma atas Slovan Bratislava. Pertandingan dimulai pukul 18.00, Colombo menjadi wasit, dengan Aureliano bertugas sebagai wasit VAR.





NAPOLI-ROMA

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