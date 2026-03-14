Napoli vs Lecce, penilaian CM: Politano jadi motor tim, Alisson tampil gemilang. Siebert bikin was-was

NAPOLI

Meret 5,5: tidak selalu percaya diri saat keluar dari gawang, terutama saat keluar jauh. Kurang berkomunikasi dengan rekan setimnya.

Beukema 6: tidak melakukan kesalahan serius, pertandingan yang terkendali.

Buongiorno 6: setelah awal yang agak lesu, tampil lebih baik di babak kedua, saat ia berhasil mengukur permainan Stulic dengan lebih baik dan memenangkan lebih banyak duel fisik.

Olivera 6,5: penampilan yang rapi, tanpa banyak kesalahan, meskipun butuh waktu untuk memanas.

Politano 7,5: bermain dengan penuh semangat untuk mencetak gol, yang akhirnya tercipta di babak kedua melalui tendangan voli indah setelah tendangan sudut. Selain itu, ia menunjukkan karakter yang kuat, bahkan ketika rekan-rekannya kurang mendukungnya di babak pertama.

(dari menit ke-28 babak kedua Gutierrez: s.v.)

Gilmour 6,5: permainannya di antara lini sangat penting bagi ritme permainan. Umpan-umpan vertikalnya yang cepat untuk memotong lini pertahanan lawan selalu menjadi ancaman dan sering berhasil membebaskan rekan-rekan penyerangnya.

Anguissa 5: pertandingan yang sebaiknya dilupakan bagi gelandang ini, yang hari ini tampak sangat lelah secara fisik. Untuk saat ini, ia masih dalam masa adaptasi setelah absen lama.

(dari menit ke-1 babak kedua McTominay 6: masuk ke lapangan dengan baik, memberikan kualitas lebih pada pembangunan serangan.)

Spinazzola 6: lebih baik dalam fase menyerang, namun mengalami beberapa kesulitan saat bertahan. Secara keseluruhan, penampilannya cukup memadai.

(dari menit ke-28 babak kedua, Mazzocchi 6: fokus terutama pada fase pertahanan, dengan cara yang efektif dan teratur.)

Elmas 5: kurang terlihat dalam serangan, kurang berbahaya, diganti dengan tepat di pertengahan pertandingan.

(mulai menit ke-1 babak kedua, De Bruyne 6,5: penampilannya sangat bagus setelah cedera panjang. Ia kembali memimpin lini tengah, dan juga aktif berinteraksi dengan rekan-rekannya.)

Alisson Santos 6,5: Ia telah melakukan tugasnya dengan baik, meskipun di depan gawang ia selalu kurang memiliki ketajaman yang diperlukan untuk menciptakan peluang gol. Namun, kehadirannya tetap sangat penting.

(mulai menit ke-40 babak kedua: Nascimento: s.v.)

Hojlund 6,5: mencetak gol penting yang menyamakan kedudukan, secara keseluruhan penampilannya positif, meskipun di akhir pertandingan ia sedikit menghilang dari lapangan, juga diawasi oleh rekan setimnya De Bruyne)

Pelatih: Antonio Conte 6: di babak pertama tim tidak mampu memenuhi apa yang diminta pelatih, namun beberapa pemain jelas sedang tidak dalam performa terbaik. Lebih baik di babak kedua, di mana melalui pergantian pemain, ia membalikkan keadaan pertandingan.