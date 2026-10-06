Jeda internasional tidak membawa kabar baik bagi Napoli karena pada laga terakhir yang dimainkan dan dimenangkan Italia asuhan Roberto Mancini di Bologna melawan Turki tadi malam, winger Napoli Antonio Vergara terpaksa keluar akibat masalah otot pada betis kaki kanannya. Dan pemeriksaan instrumental yang dijalaninya hari ini di bawah pengawasan staf medis Napoli, sayangnya menunjukkan adanya cedera yang cukup serius.
Napoli, Vergara harus menepi lama: cedera tingkat menengah, kapan dia kembali
Cedera tingkat sedang
Melalui laporan latihan yang dijadwalkan hari ini di Castelvolturno, Napoli mengonfirmasi bukan hanya kehadiran Giovane, Meret, dan Spinazzola dalam sesi bersama tim, tetapi juga absennya Vergara untuk waktu yang lama. Hasil pemeriksaan memang memastikan adanya cedera tingkat menengah pada otot soleus.
"Antonio Vergara, yang mengalami cedera dalam pertandingan Nations League antara Italia dan Turki, hari ini menjalani pemeriksaan instrumental di Pineta Grande Hospital yang menunjukkan adanya lesi distraktif tingkat menengah pada soleus kanan. Pemain Napoli itu sudah memulai proses rehabilitasi"
Absen selama satu bulan
Otot adalah hal yang sensitif, terutama bagi seorang pesepakbola, dan tingkat cedera tersebut tidak boleh diremehkan. Karena itu, meski biasanya masa absen bisa mencapai 3/4 pekan, ide klub adalah mengikuti perkembangan klinis masalah yang dialami Vergara, tetapi tidak mengambil risiko memainkannya sebelum kembali dari jeda internasional berikutnya yang dijadwalkan pada awal November.
Dengan demikian, Vergara akan absen dalam 9 pertandingan, termasuk 3 laga Liga Champions (melawan Villarreal, Bodo/Glimt, dan Porto) serta laga-laga besar liga melawan Roma, Juventus, dan Lazio. Laga comeback-nya karena itu bisa dijadwalkan pada 21 November mendatang melawan Torino.
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