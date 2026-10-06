Melalui laporan latihan yang dijadwalkan hari ini di Castelvolturno, Napoli mengonfirmasi bukan hanya kehadiran Giovane, Meret, dan Spinazzola dalam sesi bersama tim, tetapi juga absennya Vergara untuk waktu yang lama. Hasil pemeriksaan memang memastikan adanya cedera tingkat menengah pada otot soleus.





"Antonio Vergara, yang mengalami cedera dalam pertandingan Nations League antara Italia dan Turki, hari ini menjalani pemeriksaan instrumental di Pineta Grande Hospital yang menunjukkan adanya lesi distraktif tingkat menengah pada soleus kanan. Pemain Napoli itu sudah memulai proses rehabilitasi"