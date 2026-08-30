Di lini tengah pun Anguissa tidak tampil gemilang (eufemisme). Terlalu tenang dan canggung, alias sulit dikenali terlepas dari kesalahan defensif krusial saat skor 1-2. Dikepung para pengatur permainan milik Fabregas, Lobotka juga kerap berlari dan mengoper sia-sia, meski tetap memimpin serangan terakhir dengan keras kepala. McTominay pun tidak mampu melepaskan diri dari permainan lini tengah yang tumpul, area di mana Politano berkorban dengan bekerja ke depan (dan juga ke belakang), tanpa pernah benar-benar menusuk. Noa Lang lebih hidup di sisi lain, setidaknya pada awal laga. Sementara Hojlund juga belum sepenuhnya terlibat, tetapi dia tidak menyia-nyiakan peluang yang didapat, sampai mampu merancang dan menuntaskan tembakan mendatar indah untuk gol penyama kedudukan sementara 1-1.







