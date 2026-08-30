Como tidak membuat kesalahan, Napoli iya. Pembacaan atas kemenangan Fabregas atas Allegri berjalan melalui dua momen yang patut digarisbawahi: blunder Olivera saat gol pembuka Baturina dan miskomunikasi antara Rrahmani dan Anguissa pada gol kedua Baturina. Di tengah-tengahnya sempat ada aksi brilian tunggal dari Hojlund. Pada akhirnya, hampir setengah jam Napoli mengepung lawan, dengan beberapa peluang yang terbuang karena kurang presisi atau offside. Namun meski jalannya pertandingan menyisakan lebih dari satu penyesalan bagi Napoli, harus dikatakan - dan ditekankan - bahwa Como selalu tampak percaya diri dan cermat dalam mengelola fase bertahan lewat penguasaan bola yang sangat rapi dan terorganisasi.
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Napoli, tak banyak yang bisa membuat Allegri senang: Como menang dengan pantas, kini Inter dan Arsenal
Napoli, tak banyak yang bisa membuat gembira: Como menang dengan layak, kini Inter dan Arsenal
Sedikit komentar soal penampilan individu. Berikut ulasannya. Meret tak bersalah atas dua gol yang bersarang di sudut yang sama, begitu pula kapten Di Lorenzo yang keterlibatannya dalam blunder babak pertama lebih minim dibanding rekan-rekannya di lini belakang. Nah, tepat sekali: Rrahmani&Anguissa menanggung tanggung jawab atas gol kedua Como, Olivera atas gol pertama. Untuk merinci kesalahannya: bek Uruguay itu melakukan pergerakan keluar yang salah timing dan tanpa alasan terhadap Diao; selebihnya berawal dari pembangunan serangan dari bawah yang diperlihatkan dengan kecerobohan fatal oleh dua pemain yang termasuk paling berpengalaman.
Di lini tengah pun Anguissa tidak tampil gemilang (eufemisme). Terlalu tenang dan canggung, alias sulit dikenali terlepas dari kesalahan defensif krusial saat skor 1-2. Dikepung para pengatur permainan milik Fabregas, Lobotka juga kerap berlari dan mengoper sia-sia, meski tetap memimpin serangan terakhir dengan keras kepala. McTominay pun tidak mampu melepaskan diri dari permainan lini tengah yang tumpul, area di mana Politano berkorban dengan bekerja ke depan (dan juga ke belakang), tanpa pernah benar-benar menusuk. Noa Lang lebih hidup di sisi lain, setidaknya pada awal laga. Sementara Hojlund juga belum sepenuhnya terlibat, tetapi dia tidak menyia-nyiakan peluang yang didapat, sampai mampu merancang dan menuntaskan tembakan mendatar indah untuk gol penyama kedudukan sementara 1-1.
Pada babak kedua, pergantian pemain memberi banyak dampak, tetapi belum cukup untuk menjadi penentu seperti di Genoa. De Bruyne kembali menjadi yang paling jernih dan berbahaya, sampai membuat orang menyesalkan pemakaiannya yang dibatasi hanya setengah jam. Di sisi kiri, Spinazzola dan Alisson memberi pengaruh yang relatif kecil, sementara Neres dan Lucca hanya mencoba saat gempuran terakhir. Ketika semuanya sudah terlambat dan Como menutup diri hingga merayakan kemenangan.
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Napoli membuka lembaran baru, juga karena memang tidak punya pilihan lain. Namun, mereka menatap kalender dengan cemas. Laga berikutnya adalah di San Siro melawan Inter, lalu yang pertama di Liga Champions menghadapi Arsenal di “Maradona”. Yaitu tim juara Italia dan Inggris. Seperti yang biasa dikatakan dalam situasi tertentu: tak akan banyak alasan untuk tetap… Allegri
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