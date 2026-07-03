Napoli, resmi: Massimiliano Allegri menjadi pelatih baru. De Laurentiis: "Selamat datang, Max!"

Berikut ini pernyataan resmi dari Napoli: "SSC Napoli menyambut Massimiliano Allegri, yang akan menjabat sebagai pelatih tim utama. Pelatih tersebut telah menandatangani kontrak yang akan mengikatnya dengan klub hingga 30 Juni 2029.



Setelah karier panjang sebagai pemain sepak bola, di mana ia juga pernah membela Napoli pada musim 1997/98, Max Allegri memulai perjalanan kariernya sebagai pelatih mulai musim 2003/04. Pada musim 2007/08, ia membawa Sassuolo meraih promosi bersejarah pertamanya ke Serie B, sekaligus memenangkan Piala Super Serie C1 pada musim yang sama. Beberapa bulan kemudian, ia memulai debutnya di Serie A bersama Cagliari, mengakhiri musim di peringkat kesembilan dan meraih penghargaan Panchina d’oro.



Pada tahun 2010, ia bergabung dengan Milan dan berhasil meraih gelar Scudetto ke-18 serta Piala Super Italia keenam dalam sejarah Rossoneri. Dari tahun 2014 hingga 2019, ia menjadi pelatih Juventus, di mana ia meraih lima gelar Scudetto berturut-turut, empat gelar Coppa Italia secara beruntun, dan dua gelar Piala Super Italia. Pada periode yang sama, ia dua kali membawa Bianconeri ke final Liga Champions. Setelah dua tahun, ia kembali memimpin Juventus dan meraih gelar Coppa Italia kelimanya pada tahun 2024. Musim lalu, ia kembali melatih Milan dan mengakhiri musim di peringkat kelima.



Selamat datang, Pelatih Allegri!"





Tweet dari pemilik Napoli, Aurelio De Laurentiis, juga tak ketinggalan: "Selamat datang, Max!".











