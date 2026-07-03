Semua sudah disepakati sejak lama, kini pengumuman resminya pun telah dirilis: Massimiliano Allegri adalah pelatih baru Napoli. Mantan pelatih Milan ini, yang dipecat oleh Gerry Cardinale pada akhir Mei setelah gagal lolos ke Liga Champions musim depan, telah mencapai kesepakatan dengan Napoli hingga tahun 2029. Ia akan menerima gaji sekitar 4,5 juta euro bersih per tahun, atau sekitar 8,33 juta euro bruto. Ia menggantikan Antonio Conte.
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Napoli, resmi: Massimiliano Allegri menjadi pelatih baru. De Laurentiis: "Selamat datang, Max!"
SIARAN PERS DARI NAPOLI
Berikut ini pernyataan resmi dari Napoli: "SSC Napoli menyambut Massimiliano Allegri, yang akan menjabat sebagai pelatih tim utama. Pelatih tersebut telah menandatangani kontrak yang akan mengikatnya dengan klub hingga 30 Juni 2029.
Setelah karier panjang sebagai pemain sepak bola, di mana ia juga pernah membela Napoli pada musim 1997/98, Max Allegri memulai perjalanan kariernya sebagai pelatih mulai musim 2003/04. Pada musim 2007/08, ia membawa Sassuolo meraih promosi bersejarah pertamanya ke Serie B, sekaligus memenangkan Piala Super Serie C1 pada musim yang sama. Beberapa bulan kemudian, ia memulai debutnya di Serie A bersama Cagliari, mengakhiri musim di peringkat kesembilan dan meraih penghargaan Panchina d’oro.
Pada tahun 2010, ia bergabung dengan Milan dan berhasil meraih gelar Scudetto ke-18 serta Piala Super Italia keenam dalam sejarah Rossoneri. Dari tahun 2014 hingga 2019, ia menjadi pelatih Juventus, di mana ia meraih lima gelar Scudetto berturut-turut, empat gelar Coppa Italia secara beruntun, dan dua gelar Piala Super Italia. Pada periode yang sama, ia dua kali membawa Bianconeri ke final Liga Champions. Setelah dua tahun, ia kembali memimpin Juventus dan meraih gelar Coppa Italia kelimanya pada tahun 2024. Musim lalu, ia kembali melatih Milan dan mengakhiri musim di peringkat kelima.
Selamat datang, Pelatih Allegri!"
Tweet dari pemilik Napoli, Aurelio De Laurentiis, juga tak ketinggalan: "Selamat datang, Max!".
PELUNCURAN PADA 14 JULI
Kabar baiknya sudah muncul pada hari Senin, ketika ia mencapai kesepakatan untuk hengkang dari Milan yang—menurut Corriere della Sera—tidak memberinya pesangon apa pun. Ia diperkirakan akan memulai petualangannya bersama Napoli pada 14 Juli, dengan konferensi pers perkenalan di San Carlo. Setelah menjalani tes fisik di Castelvolturno, ia akan mengikuti dua sesi pemusatan latihan: dari 17 hingga 27 Juli di Dimaro dan dari 30 Juli hingga 13 Agustus di Castel di Sangro. Pertandingan perdana musim ini akan digelar pada 22 Agustus pukul 20.45 melawan Genoa di Marassi.
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