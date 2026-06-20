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Bologna FC 1909 v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Napoli, optimis menyambut kedatangan Gila. Kabar beredar bahwa Lucca akan bergabung dengan Lazio

SSC Napoli
Transfers
Lazio
M. Gila
L. Lucca

Bek tersebut telah mencapai kesepakatan dengan Napoli, yang optimis akan tercapainya kesepakatan dengan Lazio

Napoli mempercepat upaya untuk mendatangkan Mario Gila, yang diidentifikasi oleh Massimiliano Allegri dan direktur olahraga Giovanni Manna sebagai target utama untuk memperkuat lini belakang menjelang musim depan. Menurut laporan Sky, klub Azzurri dilaporkan telah mencapai kesepakatan lisan dengan bek asal Spanyol tersebut, yang siap bergabung dengan klub melalui kontrak berdurasi lima tahun.


Setelah mencapai kesepakatan awal dengan sang pemain (pemain asal Spanyol kelahiran tahun 2000, yang telah mencatatkan 120 penampilan dan 2 gol bersama Lazio sejak 2022), perhatian kini beralih ke negosiasi dengan Lazio. Di kubu Napoli, terdeteksi optimisme mengenai kemungkinan mencapai kesepakatan dengan klub “biancoceleste” milik Claudio Lotito dan menyelesaikan transfer ini dalam beberapa minggu ke depan.


  • APAKAH LUCCA JUGA TERLIBAT DALAM OPERASI TERSEBUT?

    Sebagai bagian dari negosiasi, kemungkinan juga akan dibahas pertukaran pemain untuk memperlancar proses negosiasi. Di antara pemain yang disukai Rino Gattuso terdapat Lorenzo Lucca, seorang penyerang yang sangat dihargai. Namun, kelayakan finansial dari potensi transfer ini masih perlu dievaluasi, mengingat investasi besar yang dikeluarkan Napoli pada musim lalu (total 40 juta, termasuk biaya pinjaman, pembelian permanen, dan bonus). Agar Napoli tidak mengalami kerugian, penjualan Lucca harus dilakukan dengan harga tidak kurang dari 33 juta, angka yang di luar jangkauan keuangan Lazio. Oleh karena itu, jika hal ini terjadi, satu-satunya solusi untuk transfer Lucca ke Formello mungkin adalah peminjaman tanpaopsi pembelian atau peminjaman dengan opsi pembelian.


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