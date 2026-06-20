Napoli, optimis menyambut kedatangan Gila. Kabar beredar bahwa Lucca akan bergabung dengan Lazio

Napoli mempercepat upaya untuk mendatangkan Mario Gila, yang diidentifikasi oleh Massimiliano Allegri dan direktur olahraga Giovanni Manna sebagai target utama untuk memperkuat lini belakang menjelang musim depan. Menurut laporan Sky, klub Azzurri dilaporkan telah mencapai kesepakatan lisan dengan bek asal Spanyol tersebut, yang siap bergabung dengan klub melalui kontrak berdurasi lima tahun.





Setelah mencapai kesepakatan awal dengan sang pemain (pemain asal Spanyol kelahiran tahun 2000, yang telah mencatatkan 120 penampilan dan 2 gol bersama Lazio sejak 2022), perhatian kini beralih ke negosiasi dengan Lazio. Di kubu Napoli, terdeteksi optimisme mengenai kemungkinan mencapai kesepakatan dengan klub “biancoceleste” milik Claudio Lotito dan menyelesaikan transfer ini dalam beberapa minggu ke depan.



