Napoli, Noa Lang berpeluang hengkang: Genoa berminat

Alih-alih menerima kritik, membiarkan situasi mereda, dan mencoba memperbaiki hubungan, mantan pemain PSV Eindhoven itu justru membuat gestur menunjuk telinga, seolah berkata, "Saya tidak mendengar kalian." Keesokan harinya, Senin, ia semakin memanaskan suasana dengan mengunggah serangkaian foto di media sosial, menempatkan foto telinganya sebagai slide pertama. Itu merupakan provokasi terang-terangan yang tidak disukai pendukung Napoli.

Menurut laporan La Gazzetta dello Sport hari ini, Lang bisa angkat kaki pada Januari, meski ia masuk dalam rencana Massimiliano Allegri musim ini. Allegri telah memainkannya sebanyak 12 kali di liga dan Liga Champions, sementara Lang menyumbang satu gol dalam kemenangan kandang atas Frosinone. Situasi di Napoli berpotensi mendorongnya pergi, tetapi ia bisa tetap bermain di Italia dan Serie A.

Salah satu klub yang mengincar mantan penyerang Galatasaray itu adalah Genoa. Pelatih Genoa, De Rossi, sangat mengaguminya dan, menurut La Gazzetta dello Sport, ia bukan satu-satunya pelatih di liga Italia yang demikian. Saat ini belum ada kontak antara kedua klub, tetapi Genoa berharap bisa merekrutnya, mungkin melalui peminjaman atau dengan Napoli turut menanggung gajinya, yang hingga 2030 bernilai 2,5 juta euro ditambah bonus.

Galatasaray juga masih berminat kepada Lang, yang sepanjang kariernya pernah membela Twente, Ajax, dan Bruges. Ia bermain untuk Galatasaray pada paruh kedua musim 2025-2026, dari Januari hingga Mei, dengan catatan dua gol dan tiga assist dalam 19 pertandingan. Klub asal Istanbul, tempat Leao dan Osimhen bermain, memilih untuk tidak menggunakan opsi pembelian permanen senilai 30 juta euro untuk Lang pada akhir musim lalu. Pada Januari, mereka bisa kembali berupaya merekrutnya dengan status pinjaman.