Kabar baik mulai datang dari Castelvolturno untuk Napoli dan Massimiliano Allegri. Pelatih asal Livorno itu, yang menjadi sasaran kritik dan rumor yang kemudian dibantah soal kemungkinan hengkang, masih harus berhadapan dengan ruang perawatan yang sulit kosong. Jeda panjang ini akan berguna untuk memulihkan setidaknya beberapa pemain yang sudah lama menepi, dan tepat hari ini konfirmasi dimulainya proses pemulihan Scott McTominay pun tiba.
Napoli, McTominay kembali: kapan dia bisa kembali bermain
PERNYATAAN RESMI
Napoli hari ini mengonfirmasi, dalam laporan latihan hari ini, kembalinya gelandang Skotlandia itu beraktivitas setelah menjalani operasi jantung.
"Napoli melanjutkan latihan selama jeda internasional. Tim menjalani sesi pagi, dengan melakukan latihan kekuatan di gym dan serangkaian perubahan arah di lapangan. Scott McTominay telah kembali ke SSC Napoli Training Center dan menjalani sesi khusus di gym"
Kapan dia bisa kembali?
Langkah pertama hari ini tentu penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah beberapa hari ke depan ketika staf medis dan kebugaran akan mengevaluasi respons fisik sang pemain dan, yang terpenting, kondisi kesehatannya pascaoperasi.
Karena itu, Napoli tidak menetapkan tenggat pasti untuk kepulangannya dan, meski ada harapan untuk melihatnya bermain pada 10 Oktober saat kembali dari jeda melawan Frosinone, kehadirannya di lapangan saat ini masih harus diverifikasi, mengingat semuanya akan bergantung pada sesi-sesi berikutnya untuk memahami kapan dan bagaimana ia bisa mulai kembali berlatih di lapangan.
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