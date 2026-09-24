Napoli, McTominay kembali: kapan dia bisa kembali bermain

Langkah pertama hari ini tentu penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah beberapa hari ke depan ketika staf medis dan kebugaran akan mengevaluasi respons fisik sang pemain dan, yang terpenting, kondisi kesehatannya pascaoperasi.

Karena itu, Napoli tidak menetapkan tenggat pasti untuk kepulangannya dan, meski ada harapan untuk melihatnya bermain pada 10 Oktober saat kembali dari jeda melawan Frosinone, kehadirannya di lapangan saat ini masih harus diverifikasi, mengingat semuanya akan bergantung pada sesi-sesi berikutnya untuk memahami kapan dan bagaimana ia bisa mulai kembali berlatih di lapangan.