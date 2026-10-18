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Allegri NapoliGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Napoli: Massimiliano Allegri absen latihan karena mengalami gejala flu

SSC Napoli
M. Allegri
Serie A

Latihan pagi jelang pertandingan Liga Champions yang dijadwalkan pada Selasa

Setelah kalah dari Venezia di Penzo, Napoli kembali berlatih pagi ini di SSC Napoli Training Center untuk menghadapi pertandingan Liga Champions berikutnya, Selasa pukul 21.00 di Maradona melawan Bodo/Glimt. Para pemain yang tampil sebagai starter kemarin menjalani latihan pemulihan, sementara pemain lainnya menjalani latihan individu, kemudian sesi aerobik.

  • Seperti tertulis dalam pernyataan klub Napoli, Massimiliano Allegri tidak mengikuti sesi latihan karena mengalami gejala flu.


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