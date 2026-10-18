Setelah kalah dari Venezia di Penzo, Napoli kembali berlatih pagi ini di SSC Napoli Training Center untuk menghadapi pertandingan Liga Champions berikutnya, Selasa pukul 21.00 di Maradona melawan Bodo/Glimt. Para pemain yang tampil sebagai starter kemarin menjalani latihan pemulihan, sementara pemain lainnya menjalani latihan individu, kemudian sesi aerobik.
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Napoli: Massimiliano Allegri absen latihan karena mengalami gejala flu
Seperti tertulis dalam pernyataan klub Napoli, Massimiliano Allegri tidak mengikuti sesi latihan karena mengalami gejala flu.
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