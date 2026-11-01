Massimiliano Allegri (terkena skorsing) bersiap menjalani laga Juventus-Napoli dari tribune sebagai sosok yang pernah punya peran besar, tetapi ia menghadapi kesulitan besar dalam menentukan susunan pemain. Rasmus Hojlund terpaksa absen karena sindrom influenza dan posisinya sejak menit pertama akan diisi Lorenzo Lucca.

Berbicara kepada Dazn menjelang pertandingan, direktur olahraga Giovanni Manna berbicara blak-blakan soal mantan penyerang tengah Udinese itu. Hari ini, lebih dari sebelumnya, Lucca harus membuktikan bahwa kesabaran yang diberikan kepadanya sejauh ini tidak sia-sia dan bahwa ia layak mengenakan seragam Napoli yang sarat tuntutan.