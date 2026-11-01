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Lucca NapoliGetty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Napoli, Manna: "Lucca harus membuktikan dirinya layak mengenakan seragam ini. Kami akan bersabar, tetapi tidak terlalu lama"

Juventus
SSC Napoli
Serie A
Juventus vs SSC Napoli

Direktur olahraga Napoli blak-blakan soal penyerang tengah yang kini menjadi starter

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Massimiliano Allegri (terkena skorsing) bersiap menjalani laga Juventus-Napoli dari tribune sebagai sosok yang pernah punya peran besar, tetapi ia menghadapi kesulitan besar dalam menentukan susunan pemain. Rasmus Hojlund terpaksa absen karena sindrom influenza dan posisinya sejak menit pertama akan diisi Lorenzo Lucca.

Berbicara kepada Dazn menjelang pertandingan, direktur olahraga Giovanni Manna berbicara blak-blakan soal mantan penyerang tengah Udinese itu. Hari ini, lebih dari sebelumnya, Lucca harus membuktikan bahwa kesabaran yang diberikan kepadanya sejauh ini tidak sia-sia dan bahwa ia layak mengenakan seragam Napoli yang sarat tuntutan.

  • Laga Penting untuk Menjaga Konsistensi

    "Ini pertandingan penting bagi kami karena kami belum pernah meraih dua kemenangan beruntun dan ingin menjaga kesinambungan. Kami harus tampil baik melawan tim kuat yang sedang melalui masa sulit, tetapi tidak boleh diremehkan. Kami berusaha menunjukkan kualitas kami di lapangan." 

  • KAMI PUNYA KEMAMPUAN UNTUK MENGHADAPINYA

    "Pertandingan yang benar-benar sulit. Hari ini saya memperkirakan mereka akan tampil kuat sejak awal. Kami punya kemampuan untuk menghadapinya. Pertandingan ini akan berlangsung sangat panjang dan kami harus tetap fokus dari menit pertama hingga menit terakhir."

  • Lucca? Sabar, tapi jangan berlebihan.

    "Kita harus bersabar, tetapi jangan terlalu lama karena suporter tidak pernah sabar. Lorenzo punya segalanya dan harus membuktikan setiap hari bahwa ia layak mengenakan seragam Napoli. Saya mengharapkan penampilan yang bagus, dari situ gol-gol akan datang. Marianucci terus berkembang, ia punya energi dan sikap positif. Ia bisa membantu kami dengan cara kami bermain saat ini."

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Pertandingan berikutnya
POR

POR

Champions League

04 Nov 2026

NAP

NAP

AZ

AZ

Europa League

05 Nov 2026

JUV

JUV