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Grafica Vergara NapoliCalciomercato
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Napoli, kesepakatan perpanjangan kontrak Antonio Vergara: kontrak hingga 2031 dan penyesuaian gaji

SSC Napoli
Transfers
A. Vergara

Pemain Napoli kelahiran 2003 memperpanjang kontraknya, dengan penyesuaian gaji dan perpanjangan masa kontrak

Napoli siap mengikat Antonio Vergara, yang tinggal selangkah lagi untuk memperpanjang kontraknya dengan klub Azzurri: dalam pertemuan hari ini antara jajaran manajemen Napoli dan pihak pemain, telah tercapai kesepakatan lisan untuk memperpanjang kontrak hingga 30 Juni 2031.


Detail birokratis terakhir masih perlu diselesaikan, namun niat kedua belah pihak sudah jelas dan disepakati bersama. Napoli sangat mengandalkan gelandang serang kelahiran 2003 ini, yang dianggap sebagai talenta masa depan yang dapat menjadi fondasi tim, dan telah memutuskan untuk menghargai perkembangannya dengan kontrak baru serta penyesuaian gaji yang signifikan.


Kesepakatan tersebut mencakup kenaikan gaji yang signifikan dibandingkan kontrak sebelumnya, serta penambahan bonus yang terkait baik dengan performa individu sang pemain maupun hasil yang diraih tim. Ini merupakan tanda nyata kepercayaan yang diberikan klub terhadap kualitas talenta muda Italia tersebut.


  • Vergara memperpanjang kontraknya setelah menjalani musim yang positif, yang ditutup dengan 3 gol dan 4 assist dalam 19 penampilan—angka-angka yang menegaskan perkembangan kariernya dan meyakinkan Napoli untuk segera memperpanjang kontraknya.


    Terlepas dari rumor bursa transfer yang beredar dalam beberapa pekan terakhir, masa depan sang pemain sebenarnya tidak pernah benar-benar dipertanyakan. Vergara, pada kenyataannya, tidak pernah mendekati klub lain dan selalu menunjukkan keinginannya untuk melanjutkan petualangannya bersama Napoli. Pilihan ini dibalas oleh klub, yang kini siap mengikatnya dengan kontrak jangka panjang hingga tahun 2031.



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