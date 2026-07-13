Napoli, kesepakatan perpanjangan kontrak Antonio Vergara: kontrak hingga 2031 dan penyesuaian gaji

Napoli siap mengikat Antonio Vergara, yang tinggal selangkah lagi untuk memperpanjang kontraknya dengan klub Azzurri: dalam pertemuan hari ini antara jajaran manajemen Napoli dan pihak pemain, telah tercapai kesepakatan lisan untuk memperpanjang kontrak hingga 30 Juni 2031.





Detail birokratis terakhir masih perlu diselesaikan, namun niat kedua belah pihak sudah jelas dan disepakati bersama. Napoli sangat mengandalkan gelandang serang kelahiran 2003 ini, yang dianggap sebagai talenta masa depan yang dapat menjadi fondasi tim, dan telah memutuskan untuk menghargai perkembangannya dengan kontrak baru serta penyesuaian gaji yang signifikan.





Kesepakatan tersebut mencakup kenaikan gaji yang signifikan dibandingkan kontrak sebelumnya, serta penambahan bonus yang terkait baik dengan performa individu sang pemain maupun hasil yang diraih tim. Ini merupakan tanda nyata kepercayaan yang diberikan klub terhadap kualitas talenta muda Italia tersebut.



