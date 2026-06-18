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FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ATLETICO MADRIDAFP
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Napoli, kabar terbaru tentang Molina: ada kemungkinan pertukaran pemain dengan Atlético Madrid

SSC Napoli
N. Molina
Transfers

Max Allegri, calon pelatih Napoli, sudah menyukai bek sayap asal Argentina itu sejak ia masih bermain di Udinese

Nahuel Molina, yang kontraknya akan berakhir pada 2027 dan dihargai 15 juta, adalah salah satu pemain yang diincar Napoli untuk memperkuat sayap kanan. Bek sayap asal Argentina yang bermainuntuk Atlético Madrid ini, kelahiran 1998, telah lama menarik perhatian Massimiliano Allegri berkat pengalaman internasionalnya, kemampuan menyerang, serta pengetahuannya tentang Serie A yang diperolehnya saat bermain di Udinese, bahkan hingga pelatih Napoli yang akan datang ini sempat menginginkan Molina untuk bergabung dengan Juventus.


Molina, yang dijuluki "El Galgo" karena kecepatannya, dapat bermain baik sebagai bek sayap maupun pemain sayap yang aktif di seluruh area sayap. Setelah menonjol di Udinese dengan 10 gol dan 10 assist dalam dua musim, ia semakin mengasah pengalamannya di Spanyol bersama Atlético Madrid.

  • AKAN ADA PERTUKARAN DENGAN OLIVERA?

    Saat ini, seperti dilaporkan Sportmediaset, ini baru sebatas penjajakan awal, sementara sang pemain sedang bertanding di Amerika Utara bersama timnas Argentina. Atletico memperkirakan nilai transfernya sekitar 15 juta euro, angka yang mendorong Napoli untuk mempertimbangkan opsi-opsi alternatif. Di antaranya, tidak tertutup kemungkinan untuk memasukkan Mathías Olivera dalam pertukaran pemain, yang sangat dihargai oleh Diego Simeone. Olivera, kelahiran 1997, kontraknya dengan Napoli akan berakhir pada 2030 dan memiliki nilai pasar sekitar 12 juta.

    • Iklan

  • ALTERNATIF-ALTERNATIF

    Jika negosiasi dengan pemain asal Argentina itu menjadi rumit, Napoli tetap memantau opsi-opsi lain: Anan Khalaili dari Union Saint-Gilloise tetap berada di urutan teratas daftar, sementara di urutan berikutnya ada Juanlu dari Sevilla dan Brooke Norton-Cuffy dari Genoa. Sementara itu, opsi Dodô dari Fiorentina berada di urutan yang lebih jauh.