Napoli, kabar terbaru tentang Molina: ada kemungkinan pertukaran pemain dengan Atlético Madrid

Nahuel Molina, yang kontraknya akan berakhir pada 2027 dan dihargai 15 juta, adalah salah satu pemain yang diincar Napoli untuk memperkuat sayap kanan. Bek sayap asal Argentina yang bermainuntuk Atlético Madrid ini, kelahiran 1998, telah lama menarik perhatian Massimiliano Allegri berkat pengalaman internasionalnya, kemampuan menyerang, serta pengetahuannya tentang Serie A yang diperolehnya saat bermain di Udinese, bahkan hingga pelatih Napoli yang akan datang ini sempat menginginkan Molina untuk bergabung dengan Juventus.





Molina, yang dijuluki "El Galgo" karena kecepatannya, dapat bermain baik sebagai bek sayap maupun pemain sayap yang aktif di seluruh area sayap. Setelah menonjol di Udinese dengan 10 gol dan 10 assist dalam dua musim, ia semakin mengasah pengalamannya di Spanyol bersama Atlético Madrid.