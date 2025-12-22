Napoli Juara Supercoppa: David Neres Menggila, Antonio Conte Merendah Meski Raih Gelar Ganda Bersejarah

Napoli berhasil menahbiskan diri sebagai raja Supercoppa Italiana usai menaklukkan Bologna dengan skor meyakinkan 2-0 di Riyadh, Arab Saudi, Selasa (23/12) dini hari WIB. Kemenangan ini menjadi tonggak sejarah baru bagi Partenopei, yang untuk pertama kalinya sejak 1990 sukses mengawinkan gelar Scudetto dengan trofi Supercoppa dalam satu musim yang sama. David Neres muncul sebagai pahlawan tak terbantahkan dengan memborong dua gol kemenangan, menegaskan dominasi Napoli di ajang ini meski harus tampil tanpa sejumlah pilar utama.

Laga final yang mempertemukan juara liga dan pemenang piala domestik ini berlangsung sengit di babak pertama. Bologna, yang melaju ke final setelah menyingkirkan Inter Milan lewat adu penalti, sempat memberikan perlawanan alot. Namun, kualitas individu pemain Napoli dan kecerdikan taktik Antonio Conte menjadi pembeda. Absennya nama-nama besar seperti Kevin De Bruyne dan Andre Frank Zambo Anguissa tidak menghalangi laju Napoli untuk mengangkat trofi pertama mereka musim ini di bawah asuhan Conte.

Di sisi lain, kekalahan ini menjadi pil pahit bagi Vincenzo Italiano dan pasukannya yang berharap mengukir sejarah bagi Bologna di partisipasi perdana mereka di Supercoppa. Kesalahan fatal di lini belakang yang berujung pada gol kedua Napoli menjadi momen penentu yang meruntuhkan semangat juang Rossoblu. Meski kalah, Bologna tetap mendapatkan apresiasi atas perjalanan luar biasa mereka menembus final, sebuah pencapaian yang membuktikan kebangkitan klub bersejarah tersebut.