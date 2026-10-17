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Napoli hadapi dilema kontrak Scott McTominay, masa depan bintang lini tengah itu belum pasti
Fokus beralih ke pembicaraan kontrak
Pembicaraan kontrak McTominay yang masih berlangsung kembali menyoroti pendekatan Napoli dalam mempertahankan pemain kunci. Laporan Football Italia mengenai situasi perpanjangan kontraknya, serta preseden Khvicha Kvaratskhelia, menyoroti perbedaan posisi antara kubu pemain dan klub.
Angka-angka tersebut masih merupakan posisi tawar yang dilaporkan, bukan konfirmasi bahwa transfer akan segera terjadi. Namun, setiap keputusan jangka panjang terkait skuad memerlukan penjelasan taktis yang jelas, selain rincian finansial.
- Getty
Nilai pergerakan di kotak penalti
McTominay menghadirkan ancaman tersendiri sebagai gelandang yang kerap masuk ke kotak penalti belakangan. Kesediaannya melakukan pergerakan ke depan mengubah cara tim lawan menjaga penyerang utama Napoli.
Seorang penyerang tengah dapat menyibukkan kedua bek tengah lawan, sementara McTominay menyerang ruang yang tidak bisa ditutup cukup cepat oleh para pemain bertahan yang berada lebih dalam. Menggantinya dengan gelandang yang berorientasi pada penguasaan bola akan mengubah sepenuhnya hubungan antarpemain dalam serangan tersebut.
Menurut laporan yang sama, seseorang di belakangnya harus mengamankan bola, mengirimkan umpan, dan menutup ruang kosong yang ditinggalkan. Mempertahankan pemain yang sudah menjadi bagian dari tim berarti menjaga chemistry yang telah terbangun, sesuatu yang tidak tercantum dalam ringkasan kontrak.
Membangun kesinambungan di lapangan
Menurut Football Italia, rekan-rekan setim sudah memahami pergerakan McTominay, kecenderungannya dalam mengoper, dan reaksinya saat bertahan setelah tim kehilangan bola. Mendatangkan pemain baru pada akhirnya bisa meningkatkan kualitas tim, tetapi hubungan penting antarpemain di lapangan itu membutuhkan waktu untuk terbentuk.
Konteks model kepemilikan klub modern menjelaskan mengapa tiap tim mengambil keputusan berbeda soal pengeluaran dan kesinambungan skuad. Meski begitu, penilaian Napoli dari sisi olahraga harus tetap berfokus pada McTominay dan skuad yang saat ini berada di sekelilingnya.
Pemberitaan soal kontrak juga berjalan dalam rentang waktu yang sama sekali berbeda dari persiapan menghadapi pertandingan berikutnya. Rumor pada Januari tidak memengaruhi pemilihan pemain maupun instruksi pada hari pertandingan dalam waktu dekat.
- Getty Images Sport
Apa langkah McTominay selanjutnya?
Sejauh ini, dilaporkan bahwa belum ada kesepakatan resmi yang dicapai oleh seluruh pihak. Kontraknya saat ini berlaku hingga musim panas 2028. Namun, prioritas utama McTominay untuk saat ini tetap tampil baik di lapangan, sementara pembicaraan berlanjut secara tertutup.
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