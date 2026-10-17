McTominay menghadirkan ancaman tersendiri sebagai gelandang yang kerap masuk ke kotak penalti belakangan. Kesediaannya melakukan pergerakan ke depan mengubah cara tim lawan menjaga penyerang utama Napoli.

Seorang penyerang tengah dapat menyibukkan kedua bek tengah lawan, sementara McTominay menyerang ruang yang tidak bisa ditutup cukup cepat oleh para pemain bertahan yang berada lebih dalam. Menggantinya dengan gelandang yang berorientasi pada penguasaan bola akan mengubah sepenuhnya hubungan antarpemain dalam serangan tersebut.

Menurut laporan yang sama, seseorang di belakangnya harus mengamankan bola, mengirimkan umpan, dan menutup ruang kosong yang ditinggalkan. Mempertahankan pemain yang sudah menjadi bagian dari tim berarti menjaga chemistry yang telah terbangun, sesuatu yang tidak tercantum dalam ringkasan kontrak.