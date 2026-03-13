Direktur olahraga Napoli, Giovanni Manna, berbicara kepada Mediaset dan Sky Sport, dengan fokus pada isu-isu bursa transfer dan perpanjangan kontrak. Berikut adalah pernyataannya, seperti yang dilansir oleh Tuttonapoli.
Napoli, Direktur Olahraga Manna: "Conte tetap bertahan, McTominay memperpanjang kontrak. Alisson, Santos, dan Hojlund telah ditebus"
DONGENG
"Ini sangat menentukan, seperti penyelamat. Tahun ini, dalam keadaan yang berbeda, kita tidak akan berada di sini membicarakan Napoli yang sedang berjuang untuk lolos ke Liga Champions. Musim yang sulit ini mungkin berlalu tanpa banyak sorotan, tapi telah diangkat nilainya berkat kerja keras tim. Masa depan? Itu wajar, kita selalu merencanakan, kita sudah saling mengenal selama dua tahun, dan kerja yang telah dilakukan sungguh luar biasa dan positif. Dalam keadaan lain, kami tidak akan berada di peringkat ketiga dan tidak akan memenangkan Piala Super; kami akan membicarakan hal lain, jadi dengan tenang dan damai kami menatap masa depan."
MENAIKKAN JABATAN
"Ketika semua pemain kami tersedia, kami selalu berada di peringkat pertama atau kedua, dan hal ini memberi kami kepercayaan diri. Saat ini, kami fokus untuk memperkuat posisi kami, bukan memikirkan tim-tim di atas kami. Kami ingin mengumpulkan poin untuk mempertahankan jarak dengan tim-tim di bawah kami. Itu sangat penting."
PERPANJANGAN KONTRAK MCTOMINAY
"Scott adalah pemain penting yang mengatakan ingin bertahan di Napoli untuk waktu yang lama. Kami memiliki kontrak dua tahun, kami berdua senang, dan kami tidak ingin hal ini menjadi isu yang terus-menerus dibicarakan di masa depan. Kita lihat saja apa yang akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan, tapi dia belum menunjukkan keinginan untuk pergi dan kami senang dengan hal itu. Scott adalah pemain penting, dia senang berada di Napoli, saya pikir dia menunjukkan hal itu saat bermain dan saat menikmati kota ini. Dia masih memiliki kontrak dua tahun, kami memiliki hubungan yang sangat jelas dan jujur dengannya. Kami sedang berdiskusi, ini bukan topik yang sedang hangat. Kami menyadari pentingnya Scott, hingga saat ini kami belum menerima tawaran, juga karena sang pemain tidak pernah menunjukkan keinginan untuk pindah."
PEMBELIAN KEMBALI ALISSON SANTOS
"Saat ini Alisson sangat membantu kami dan berperan penting; kami merekrutnya karena ia memiliki karakteristik yang sesuai dengan yang kami butuhkan. Kami yakin ia dapat berkontribusi bagi masa depan kami, namun hal itu akan bergantung padanya dan bagaimana penampilannya. Dampak kehadiran Alisson sangat positif karena dia adalah pemain yang rendah hati, penuh energi, dan selalu siap bekerja keras. Mengenai opsi pembelian, hak tersebut sudah ditetapkan, jadi tidak perlu melakukan apa pun."
PEMBELIAN KEMBALI HOJLUND
"Hojlund sangat berperan penting; meski tidak banyak mencetak gol, ia selalu bekerja keras untuk tim. Kami memiliki opsi pembelian wajib jika lolos ke Liga Champions, tapi saya rasa jika hal itu tidak terwujud, masa depannya tidak akan jauh dari Napoli."
PERPANJANGAN ANGUISSA
"Frank baru saja kembali, kami tenang-tenang saja, dan kontraknya masih berlaku satu tahun lagi. Kami terbuka dengannya dan dia pun demikian terhadap kami; saat ini tidak ada gunanya membicarakan hal-hal seperti itu."
PERPANJANGAN KONTRAK RRAHMANI
"Dengan Rrahmani situasinya berbeda, kami sudah berbicara dan pembicaraan kami sudah cukup maju. Dia adalah pemain yang, seperti Frank, telah memberikan kontribusi besar bagi Napoli."