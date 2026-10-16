Siaga merah di kubu Napoli. Setelah kekalahan dari Villarreal di Liga Champions, kekalahan kedua berturut-turut dan keempat musim ini jika menghitung liga, Massimiliano Allegri murka kepada para pemainnya dan suasana ruang ganti memanas, meski musim gugur sudah memasuki penghujungnya.
Napoli dilanda ketegangan: Allegri murka kepada tim, De Lautentiis mempertimbangkan pemusatan latihan
Venezia Jadi Sorotan Utama
Perlu ada respons di lapangan, sementara laga akhir pekan ini sama sekali tidak mudah. Lawatan ke Penzo, markas Venezia, yang masih belum meraih poin di klasemen, membutuhkan hasil positif, dan kini ditangani pelatih baru Davide Nicola yang dikenal piawai menyelamatkan tim dari degradasi. Perlu ada perubahan segera setelah awal musim yang di bawah ekspektasi, dengan tiga kemenangan, empat kekalahan, dan satu hasil imbang.
Suasana ruang ganti tegang
Yang paling mengecewakan adalah sikap tim, di tengah masalah kekompakan dan ketegangan internal, sampai-sampai pelatih, yang terlibat cekcok sengit dengan De Bruyne, sudah memberi peringatan menjelang laga tandang ke Laguna: "Jika kami bermain seperti ini melawan Venezia, kami akan pulang babak belur."
De Laurentiis dan Pemusatan Latihan
Kekesalan pemain Belgia itu terhadap instruksi taktis pelatih hanyalah puncak gunung es, tetapi mantan pemain City itu bisa mengawali laga melawan Venezia dari bangku cadangan. Laga ini juga krusial bagi masa depan tim dalam waktu dekat: jika tim kembali tampil buruk, Presiden Aurelio De Laurentiis kemungkinan akan meminta tim menjalani pemusatan latihan menjelang pertandingan Eropa pada Selasa melawan Bodo/Glimt, yang sudah menentukan kelanjutan kiprah tim di kompetisi tersebut.
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