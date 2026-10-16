Kekesalan pemain Belgia itu terhadap instruksi taktis pelatih hanyalah puncak gunung es, tetapi mantan pemain City itu bisa mengawali laga melawan Venezia dari bangku cadangan. Laga ini juga krusial bagi masa depan tim dalam waktu dekat: jika tim kembali tampil buruk, Presiden Aurelio De Laurentiis kemungkinan akan meminta tim menjalani pemusatan latihan menjelang pertandingan Eropa pada Selasa melawan Bodo/Glimt, yang sudah menentukan kelanjutan kiprah tim di kompetisi tersebut.