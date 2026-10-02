"Saya rasa saya adalah pemain yang diinginkan setiap tim. Ketika saya sedang dalam performa terbaik, saya bisa menjatuhkan siapa pun. Saya sangat ingin kembali menjadi Noa Lang yang sudah dikenal orang-orang. Sekarang giliran saya untuk memberikan yang terbaik. Tahun terakhir ini rumit, saya akan berbohong jika mengatakan itu mudah. Secara pribadi, saya merasa sudah berada dalam fase stagnan dalam perkembangan saya selama setahun."