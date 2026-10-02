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Napoli, dengarkan Noa Lang: "Perkembangan saya terhenti selama setahun"

Netherlands

Noa Lang, penyerang Napoli, berbicara kepada televisi Belanda setelah hasil imbang Belanda di Yunani: "Xavi marah saat jeda babak pertama, dan dia memang benar. Kami tidak bisa bermain seperti itu. Laga tandang di Yunani bukan perkara mudah, tetapi kami adalah Belanda, kami harus menang. Ini adalah dua poin yang hilang, memang benar kami terhindar dari kekalahan, tetapi kami kecewa".

  • Fase kebuntuan

    "Saya rasa saya adalah pemain yang diinginkan setiap tim. Ketika saya sedang dalam performa terbaik, saya bisa menjatuhkan siapa pun. Saya sangat ingin kembali menjadi Noa Lang yang sudah dikenal orang-orang. Sekarang giliran saya untuk memberikan yang terbaik. Tahun terakhir ini rumit, saya akan berbohong jika mengatakan itu mudah. Secara pribadi, saya merasa sudah berada dalam fase stagnan dalam perkembangan saya selama setahun."

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