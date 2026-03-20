Goal.com
Live
cm grafica conte napoli 2025 26 16 9

Diterjemahkan oleh

Napoli, Conte optimis: "Kami telah memberi tekanan pada Inter, kini kami mengincar gelar juara"

Pernyataan pelatih Napoli setelah kemenangan atas Cagliari.

Pelatih Napoli,Antonio Conte, berbicara kepada DAZN setelah pertandingan tandang melawan Cagliari pada pekan ke-30 yang dimenangkan dengan skor 1-0:




Peluang juara? "Tentu saja kembalinya beberapa pemain penting, tapi yang terpenting adalah mereka dalam kondisi 100%. Anguissa dan McTominay belum tampil gemilang, sementara Kevin terlihat bagus. Lobo sedikit kesulitan, dan kami harus memulihkan Rrahmani dan Di Lorenzo, semoga bisa. Neres menurut saya sulit. Selama 7 bulan ini kami bertahan dengan baik, sekarang kami harus lolos ke Liga Champions, tapi kami tahu tim lain juga ingin melakukannya. Tidak ada yang boleh menghalangi kami untuk melihat ke depan, hari ini kami memberi sedikit tekanan kepada mereka yang berada di depan."

  • Apakah Anda mengharapkan lebih dari lini tengah dan lini serang? "Kami membuat terlalu banyak kesalahan, kami bisa bermain lebih baik dan lebih mengendalikan pertandingan mengingat Cagliari tidak melakukan tekanan. Di babak kedua kami berusaha mencetak gol kedua; dalam pertandingan seperti ini, segala hal bisa terjadi. Kami memasuki jeda dengan 3 poin, sambil menunggu hasil tim lain. 3 poin untuk zona Liga Champions; kami luar biasa selama 7 bulan terakhir ini dalam mempertahankan posisi teratas. Kami memperhatikan tim-tim di depan, tapi jangan sampai lengah, karena hanya butuh sedikit saja untuk terseret oleh tim-tim di belakang."

  • Apakah tidak kebobolan gol itu penting? "Penting untuk mencatatkan clean sheet setelah 11 pertandingan; hari ini Cagliari sama sekali tidak melepaskan tembakan ke gawang. Semua pemain berhasil bertahan dengan baik: ada kerja keras dan semangat yang besar. Para pemain menyadari pentingnya pertandingan ini, meskipun kami sedikit kesulitan dalam mencetak gol."

