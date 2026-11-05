Ruang ganti Napoli benar-benar bak tong mesiu. Apa yang terjadi selama dan setelah kekalahan dari Porto menjadi buktinya. Mulanya, De Bruyne dan Lucca bertengkar di lapangan. Keduanya bahkan saling menyuruh pergi ke neraka.

Lalu Politano, yang diminta berbicara kepada media, mengeluhkan bahwa para pemain asing tidak pernah berbicara. Setelahnya, McTominay tampil di hadapan media dan meminta semua orang pulang untuk merenung.

Allegri belum memastikan apakah tim akan menjalani pemusatan latihan hari ini. Namun, para pemain akan dipanggil besok pukul 12.30 dan tetap menjalani pemusatan latihan hingga laga melawan Lazio berakhir.