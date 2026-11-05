Bom di ruang ganti Napoli resmi meledak. Laga berikutnya melawan Lazio, yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 8 November, pukul 12.30 di Stadion Maradona, benar-benar akan menjadi penentuan bagi kelanjutan proyek olahraga yang pada musim panas dipercayakan kepada Massimiliano Allegri.
Pelatih asal Livorno itu tentu sedang berada di bawah sorotan. Jika ia gagal dan Napoli tertinggal 17 poin dari pemuncak klasemen, pemecatan bisa menjadi langkah yang tak terelakkan. Namun, siapa yang akan menggantikannya? Di antara para kandidat, nama Sergio Conceicao semakin menguat.