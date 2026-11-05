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Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Napoli: Conceicao juga jadi pilihan jika Allegri gagal didatangkan

SSC Napoli
S. Conceicao
M. Allegri
S. Pioli

Napoli akan menjalani pemusatan latihan, dan laga melawan Lazio akan menentukan masa depan pelatihnya.

Pertandingan berikutnya
NAP

NAP

Serie A

08 Nov 2026

LAZ

LAZ

Bom di ruang ganti Napoli resmi meledak. Laga berikutnya melawan Lazio, yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 8 November, pukul 12.30 di Stadion Maradona, benar-benar akan menjadi penentuan bagi kelanjutan proyek olahraga yang pada musim panas dipercayakan kepada Massimiliano Allegri.

Pelatih asal Livorno itu tentu sedang berada di bawah sorotan. Jika ia gagal dan Napoli tertinggal 17 poin dari pemuncak klasemen, pemecatan bisa menjadi langkah yang tak terelakkan. Namun, siapa yang akan menggantikannya? Di antara para kandidat, nama Sergio Conceicao semakin menguat.

  • Ruang ganti terpecah dan pemusatan latihan singkat baru

    Ruang ganti Napoli benar-benar bak tong mesiu. Apa yang terjadi selama dan setelah kekalahan dari Porto menjadi buktinya. Mulanya, De Bruyne dan Lucca bertengkar di lapangan. Keduanya bahkan saling menyuruh pergi ke neraka.

    Lalu Politano, yang diminta berbicara kepada media, mengeluhkan bahwa para pemain asing tidak pernah berbicara. Setelahnya, McTominay tampil di hadapan media dan meminta semua orang pulang untuk merenung.

    Allegri belum memastikan apakah tim akan menjalani pemusatan latihan hari ini. Namun, para pemain akan dipanggil besok pukul 12.30 dan tetap menjalani pemusatan latihan hingga laga melawan Lazio berakhir.

  • De Laurentiis menyukai Conceicao

    Menurut laporan Footmercato, jika Allegri kembali gagal dan menelan kekalahan telak lagi, De Laurentiis akan memecatnya (keputusan yang juga akan menelan biaya besar).

    Selain Stefano Pioli, yang sudah beberapa kali datang ke Napoli untuk menyaksikan pertandingan Napoli dari tribune, ada pula Sergio Conceicao yang, bukan untuk pertama kalinya, memiliki hubungan sangat baik dengan De Laurentiis.

    Pelatih asal Portugal itu tidak terikat kontrak, telah meraup banyak uang di Arabia, mengenal Italia dan Serie A dengan baik, dan yang terpenting, baru saja menolak kontrak yang ditawarkan Fenerbahce karena tengah mencari klub papan atas di salah satu dari lima liga top Eropa.

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NAP

Serie A

08 Nov 2026

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LAZ